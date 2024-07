Do ta realizojmë atë që premtuam. Sot sigurova 12 milionë eurot e para për rrugë lokale për komunat, deri në fund të muajit do të sigurojmë edhe 88 milionë euro për projekte kapitale, theksoi ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski në emisionin “Për apo Kundër” në televizionin Alfa.

Ai theksoi se kjo është pjesë e pakos së ndihmës për komunat prej 100 milionë euro, një masë financiare që u është premtuar komunave dhe tashmë është planifikuar të realizohet me ribalancimin që pritet të votohet në Kuvend këtë muaj. .

Do ta realizojmë atë që premtuam. Pavarësisht vrimës në buxhet, ne po fillojmë të realizojmë projektet që i kemi premtuar. Vitin e ardhshëm do të krijojmë buxhetin tonë dhe do të mund të zbatojmë politikat që kemi premtuar. Por edhe këtë vit në kushte kaq të vështira po e nisim me realizim. Publiku e di se kemi marrë vendim që pensionet të rriten për 5 mijë denarë në mënyrë lineare. Sot kam dhënë 12 milionë euro për ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve dhe rrugëve lokale, një projekt që po punohet përmes Bankës Botërore, ndërsa pjesën tjetër do ta sigurojmë me ribalancimin që komunat të kenë në dispozicion njëqind milionë euro. projektet kapitale deri në fund të vitit tha ministri Nikolloski.

I pyetur për ndërtimin e hekurudhës drejt Bullgarisë, ai theksoi se nuk është kundër ndërtimit të hekurudhës në Korridorin 10, por siç tha ai, ndërtimi i hekurudhës është i paqëndrueshëm sepse përballet me probleme të shumta.

Nuk do të lejoj të shpenzohen kaq shumë para për diçka që nuk do të përdoret. Nuk duhet të investojmë në një hekurudhë ku trenat nuk do të mund të lëvizin më shumë se 60 kilometra në orë. Problemi i dytë është se hekurudha nuk është shtruar plotësisht, nuk e dimë nëse bullgarët do ta ndërtojnë pjesën e tyre të hekurudhës. Problemi më i madh është se kufiri duhet të kalohet me një tunel që është projektuar vetëm në gjysmë të rrugës. Për mua, projekti më i dobishëm për Maqedoninë është ndërtimi i një hekurudhe të shpejtë nga Shkupi në Selanik, e cila duhet të funksionojë me 200 kilometra në orë për pasagjerë dhe deri në 160 kilometra në orë për transport mallrash. Kjo do të thotë se e gjithë ngarkesa që do të transportohej në Evropën Qendrore duhet të kalojë përmes Maqedonisë, ndërsa udhëtimi nga Shkupi në Selanik do të zgjasë deri në 1 orë e 15 minuta. Por ajo hekurudhë vazhdon në veri deri në Nish, Belgard, Novi Sad, Subotica dhe Budapest dhe duhet të jetë rrjedha kryesore e gjakut në Evropën Qendrore. Me këtë Maqedonia do ta rifitonte pozitën e saj kyçe në Ballkan, theksoi Nikolloski.

Ai bëri të ditur se këtë vit do të përfundojnë fazat e para dhe të dyta të autostradës nga Gradsko në Prilep, si dhe të autostradës nga Rankovca në Kriva Pallankë.