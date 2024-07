Kompania amerikane “Vabtek” është investimi i ri i huaj që do të investojë 35 milionë euro në vend dhe do të hapë 100 vende pune. Kompania do të investojë në prodhimin e frenave për automjetet hekurudhore.

Emrin e investimit të ri e bëri të ditur kryeministri Hristijan Mickoski, i cili në Uashington pati një takim me nënkryetarin ekzekutiv të kompanisë.

Pas investimit prej 500 milionë dollarësh të “Alcazar Energy” në një park me erë, që është më i madhi në rajon, dhe investimit të kompanisë gjermano-belge “Epsotech Aim” në Petrovec prej 20 milionë eurosh, amerikani “Vabtec” do të investojë në Maqedoni. Kompania “Vabtek” është pjesë e pesëqind kompanive më të mëdha në SHBA.

Kam pasur një takim me nënkryetarin ekzekutiv të kompanisë në Uashington, ku u konfirmua dinamika e realizimit të investimit të ri. Mbi 100 vende të reja pune, një investim me vlerë 35 milionë euro. Investimet do të bëhen në prodhimin e frenave për mjetet hekurudhore. Më shumë eksporte për një të ardhme më të mirë, ka postuar Mickoski në Facebook.