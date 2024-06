Koordinimi i parë i presidentit Afrim Gashi me përfaqësues të partive do të bëhet sot në Kuvend, pas seancës konstituive. Gashi ka theksuar dje për MIA-në se në takimin koordinues do të diskutohet për aktivitetet e radhës, si dhe se kur mund të mbahet seanca për ligjet që kanë të bëjnë me ndryshimet e ministrive në Qeveri, por thotë se nuk e di nëse do të ketë të jetë një marrëveshje.

Kuvendi duhet të miratojë ndryshimet ligjore në Ligjin e ri për organizimin e punës së organeve të administratës shtetërore dhe sipas tij të miratohet qeveria e re e riorganizuar dhe të zgjidhen anëtarët e saj. Gjithashtu, ndryshimet në Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe Kodin Zgjedhor, për të gjetur një zgjidhje kalimtare, për të mos shpallur zgjedhjet vetëm për një afat disa mujor, pra deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale në të gjithë vendin. vitin e ardhshëm, në ato bashki ku kryetarët tashmë janë bërë deputetë dhe do të bëhen ministra. Ndryshimet në këto ligje të sistemit kërkojnë një shumicë prej dy të tretash.

Burime partiake thanë dje për MIA-n se para së gjithash do të formohen komisione për shqyrtimin e këtyre ligjeve dhe më pas do të dalin në seancë. Në seancën e sotme koordinuese, siç bëhet me dije, do të negociohet për këtë dinamikë.

Sa i përket se kur do të caktohet seanca e parë parlamentare, Gashi në intervistën e djeshme për Radion Evropa e Lirë tha se seancat plenare do të caktohen në koordinim me të gjitha partitë politike.

Tashmë dje kemi pasur një takim joformal me përfaqësuesit e partive politike, presim që të zyrtarizohen grupet parlamentare dhe koordinatorët dhe sapo të kemi pëlqimin e shumicës së partive politike, do të fillojmë me thirrjen e një seance të re, tha Gashi.

Si koalicion që tashmë është në horizont mes VMRO-DPMNE-së, ZNAM dhe “VLEN”, thekson ai, është rënë dakord që qeveria e re të fillojë me një organizim të ri të shtetit, organizim të ministrive dhe dikastereve.

Ne duam që së pari të kalojmë atë ligj, që qeveria që do të zgjidhet të zgjidhet në kuadër të atij ligji dhe atij organizimi të ri. Prandaj do të dëshirojmë dhe do të bëjmë përpjekje që së bashku me të gjitha partitë politike në Kuvend të pajtohemi që ky ligj të jetë ndër të parët që do të paraqitet në seancë plenare, thotë Gashi.

Ai konfirmon se në atë paketë do të futen ndryshime në ligj për të parandaluar zgjedhjet e parakohshme për kryetarët e komunave ku ata janë bërë deputet.

Ndryshe, afati për dhënien e mandatit për përbërjen e qeverisë së ardhshme skadon më 7 qershor. Kryetarja e shtetit, Gordana Siljanovska-Davkova, siç informojnë nga kabineti i saj, këtë javë do ta caktojë mandatin për përbërjen e qeverisë së re.

Mandati duhet të paraqesë në Kuvend përbërjen e Qeverisë së ardhshme, si dhe programin e saj, në afat prej 20 ditësh nga dita e besimit të mandatit. Kuvendi nga ana tjetër e zgjedh Qeverinë me propozim të mandatarit dhe në bazë të programit me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve.

Informatat zyrtare për negociatat për përbërjen e Qeverisë ndërmjet VMRO-DPMNE-së, Vredit dhe ZNAM-it janë se bisedimet janë ende në vazhdim. Zëdhënësi i VMRO-DPMNE-së, Naum Stoilkovski, në një pyetje të gazetarit në konferencën e djeshme për media, tha se ende nuk ka asgjë konkrete për përbërjen e qeverisë së ardhshme.