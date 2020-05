Maqedoni

Një viktimë dhe 7 raste të reja me Covid-19, shërohen 47 pacientë

Në 24 orët e fundit në vendin tonë janë realizuar 113 teste, prej të cilëve 7 kanë rezultuar pozitiv me Covid-19. Sipas qyteteve: 1 raste është paraqitur në Shkup, në Tetovë 4 raste, Prilep 1 dhe Kratovë 1. Me statistikat e fundit, numri i personave të diagnostikuar me Covid-19 në vendin...