Pas marrëveshjes së arritur mes Qeverisë dhe SASHK-ut për rritjen e pagave të punëtorëve në arsim dhe çerdhe për 12%, nxënësit nesër sërish do të vijojnë mësimin. Bankat shkollore edhe sot do të mbeten bosh, sepse përfaqësuesit e kryesisë së SASHK-ut dhe këshilltarët rajonalë do ta shfrytëzojnë këtë ditë për t’i informuar punëtorët në arsim dhe mbrojtjen e fëmijëve për marrëveshjen e arritur.

Megjithatë, nxënësit dhe disa nga mësuesit e shkollave të mesme besojnë se humbja e orëve para përfundimit të vitit shkollor është një dëm i pariparueshëm për procesin arsimor.

“Do të marrim aq sa kanë rënë dakord, kjo është e padiskutueshme. Por, ndërsa po rimendonin, ishin kokëfortë, po bënin pazare dhe nëse flasim realisht, morën vetëm 2% më shumë se oferta fillestare e qeverisë, fillimisht si prind, por më pas si mësues, mendoj se u kanë bërë dëm 100 për qind nxënësve. Fatkeqësisht, nuk kemi arritur as gjysmën e materialit mësimor. Tashmë gjithçka do të jetë me nxitim, e “grumbulluar”, e kaluar si për të thënë se kemi kaluar. Stafi cilësor nuk ndërtohet në këtë mënyrë”, thotë profesoresha e matematikës në një nga shkollat ​​e mesme më të mira në Maqedoni.

Pakënaqësinë nuk e fshehin as nxënësit e shkollave të mesme, duke theksuar se ndërprerje të tilla të shpeshta në mësime “vrasin” zakonet e të mësuarit.