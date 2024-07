Në komunën e Aerodromit kemi ardhur me një program ambicioz, të cilin kryetari i mëparshëm ka filluar ta zbatojë. Projektet kanë përfunduar pjesërisht dhe disa janë në zhvillim e sipër. Ato i referohen disa fushave – arsimit, kopshteve, parqeve dhe gjelbërimit, këndeve të lojërave, thotë ushtruesi i detyrës së re. Kryetari Dejan Miteski.

Ai siguron se të gjithë fëmijët që kanë aplikuar për regjistrim do të regjistrohen në shkollat ​​fillore në Komunën e Aerodromit dhe është krenar që në komunën e tij ka një numër të madh të fëmijëve.

Kapacitetet e shkollave janë mbushur maksimalisht dhe po punohet për të siguruar të reja. Aerodromi është një nga komunat e pakta në të cilën të gjithë fëmijët kujdesen në paralele të plota, gjegjësisht në çerdhe. Kapacitetet janë të mjaftueshme në këtë moment, thotë Miteski në intervistën për “Republika”.

Edhe personi i parë i bashkisë paralajmëron rikonstruksionin e shkollave.

Ne kemi ndarë rreth pesë milionë denarë për rehabilitimin e shkollave, që përfshin lyerjen, ndërrimin e dyerve, dritareve, pllakave, dyshemeve Në shtator fëmijët do të kenë kushte më të mira.

Problem i kahershëm në Komunën e Aerodromit është mungesa e vendeve në kopshte dhe listat e pritjes.

Deri më tani kemi arritur të përfundojmë një kopsht të ri dhe në gusht do të fillojmë me ndërtimin e një të dyti, i cili do të dyfishojë kapacitetin dhe vitin e ardhshëm planifikojmë të fillojmë ndërtimin e një ose dy të tjera. Me këtë, lista e pritjes do të jetë një gjë e së kaluarës.

Kryebashkiaku si problem të madh e thekson deponinë “Vardarishte” edhe pse nuk gjendet në territorin e Komunës së Aerodromit.

Ka një erë dhe tym nga djegia në landfillin, i cili është nën juridiksionin e plotë të qytetit. Kemi bërë një inspektim me kryetarin e Komunës së Gazi Babës dhe kemi kërkuar bashkëpunim nga MPB-ja sepse qyteti nuk po vepron. Ne morëm mbështetje nga Ministria e Brendshme. Së bashku me inspektimin nga komuna e Gazi Babës do të bëhen kontrolle intensive për të parandaluar djegiet në deponi. Edhe pse nuk është problemi ynë, ne po mundohemi ta zgjidhim sepse më së shumti i prek banorët tanë, thotë Miteski në një intervistë për “Republika”.

Miteski pranon se papastërtia është problem i madh në Komunë, por po punohet.

Deponitë më të mëdha që krijohen është hapësira rreth kontejnerëve. Kontejnerët në qytetin e Shkupit janë përgjegjësi e Higjienës Komunale dhe komuna nuk ka makineri të përshtatshme për t’i grumbulluar dhe dërguar në deponinë e Drislës. Për këtë arsye, ne po fillojmë një projekt të ri për grumbullimin e mbeturinave të mëdha me makineri tona. Ne do të vendosim kontejnerë në shumë vende.Fillojmë nga e hëna dhe aksioni do të zgjasë në gusht dhe shtator. Në këtë mënyrë shpresojmë të reduktojmë këto mini-deponi.

Kryetari nuk dëshiron të besojë se Higjiena Komunale nuk po i pastron qëllimisht kontejnerët në komunën e Aerodromit.

Bashkia duket se është harruar nga Higjiena Komunale dhe mezi shohim punëtorët e tyre nëpër komunë. Kontejnerët nuk zbrazen sipas dinamikës.Pastrohet një herë në dy javë dhe për këtë krijohet ai imazh i shëmtuar. I bëj thirrje që ta bëjnë më shpesh.

Mitevski pranon se në të gjithë komunën ka probleme me shatërvanët, çezmat për ujë të pijshëm, pllaka të thyera, pellgje të lënë pas dore, puseta të plota.

Jemi duke vënë në funksion fontanat e ujit. Ne lidhëm një kontratë për rikonstruksionin e koshave të mbeturinave. Ne i kushtojmë vëmendje serioze kësaj pjese. Edhe pse janë gjëra të vogla, ato pengojnë funksionimin e përditshëm dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë.

Një problem i madh janë edhe qentë endacakë.

Qentë endacakë janë kompetencë e “Laika”. Komuna e ka problem me ta, por ne nuk kemi autoritetin ligjor dhe as mënyrën dhe shërbimet profesionale që mund t’i trajtojnë këta qen. “Lajka”, kompani publike në juridiksionin e Qytetit, po kryen në mënyrë të pamjaftueshme punën dhe trajtimin e qenve endacak. Qentë e rinj shfaqen gjatë gjithë kohës. Kapacitetet e “Laika” supozoj janë të pamjaftueshme për trajtimin e tyre.

Nga projekti që bie në sy është hapja e Administratës për mbajtjen e regjistrave.

Ky projekt do të zbatohet për herë të parë në komunë. Deri më tani, një bashki me 100 mijë banorë nuk kishte një administratë ku banorët të merrnin shërbime nga kjo zonë. Administrata do të hapet në gusht. Në një sportel qytetarët do të mund të marrin të dhëna nga IRS, Fondi i Pensionit, Agjencia e Punësimit, Kadastra, të cilat janë të lidhura në një pikë shërbimi. Së fundmi kemi inspektuar punimet e ndërtimit të stacionit të ri policor në Novo Lisicë, ndërtim ky i financuar nga MPB-ja, i cili duhet të jetë gati nga mesi i vitit të ardhshëm. Aty është planifikuar të bëhen fotografi dhe të lëshohen dokumente personale, thotë Miteski për “Republika”.

Mitevski sqaron edhe se cili është përfitimi nga kontrata e nënshkruar me Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik.

Në këtë universitet funksionon Departamenti i Arkitekturës. Së bashku me rektorin e universitetit ramë dakord për bashkëpunim që bashkia të marrë një donacion për një projekt për ndërtimin e një kopshti.Një nga ata që paralajmëruam do të jetë një projekt i realizuar prej tyre. Bashkia do të ketë një përfitim të madh.

Personi i parë në Aeroport njofton se do të marrin pjesë në projekte për komunën e destinuar me kredinë nga Hungaria.

Jemi duke punuar intensivisht në zhvillimin e projekteve me të cilat do të mund të aplikojmë. Varësisht nga vendbanimi ka projekte të ndryshme: për Dolno Lisiçen jemi duke punuar në një projekt për ndërtimin e sallës së shkollës, zgjerimin e urës në Gorno Lisicë, kanalizimin atmosferik, zëvendësimin e gurëve të shtrimit në komunitetin urban të Jane Sandanskit, rindërtim. të rrugëve në Michurin dhe Star Aerodrom, si dhe dy kopshte – numëron kryetari në intervistë.