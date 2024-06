Një ditë para skadimit të afatit, Presidentja e shtetit, Gordana Siljanovska Davkova, pritet t’ia ndajë mandatin për formimin e qeverisë së re kryetarit të VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski.

Sot në orën 12 ai do të bëjë një deklaratë në Kuvend.

Nga VMRO-DPMNE thonë se qeveria do të formohet sipas afateve kushtetuese, ndërsa presin që koalicioni “Vredi” me të cilin po negocion VMRO-DPMNE, të ketë marrëveshje përfundimtare për tre deri në katër ditë.

Afati për dorëzimin e mandatit përfundon të premten, më 7 qershor, kur edhe nisin afati njëzet ditësh për formimin e qeverisë.

Është e mundur që të caktohet mandati më herët. E gjitha varet nga situata. Kushtetuta thotë 10 ditë dhe më pas 20 ditë për të formuar qeverinë. Do t’i studioj termat, tha dje kryetarja e shtetit, Gordana Siljanovska Davkova, në përgjigje të pyetjes së gazetarit para fillimit të panelit “Bashkimi Evropian si sfidë dhe sfidat e Bashkimit Evropian: Evropa 74 vjet pas Deklarata e Shumanit”.

Në ndërkohë po vazhdojnë negociatat mes VMRO-DPMNE-së, Vredit dhe ZNAM-it për formimin e qeverisë së re. Ndonëse tashmë është bërë e ditur ndarja e dikastereve dhe jozyrtarisht përmenden emrat e ministrave të rinj, megjithatë ende nuk ka informacion zyrtar se kur do të finalizohet marrëveshja përfundimtare për formimin e qeverisë.

Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së Timço Mutsunski dje tha se sipas pritshmërive të tij, qeveria e re mund të formohet pak më herët se afati, por se bisedimet ndërmjet VMRO-DPMNE-së, VLEN dhe ZNAM-it janë ende në vazhdim.

Siç e dini, mandatari, gjegjësisht kryetari i VMRO-DPMNE-së, ende nuk e ka marrë zyrtarisht mandatin, që do të thotë se afatet kushtetuese janë duke ikur. Ajo që mund të them në këtë moment është se qeveria e re do të formohet sipas afateve kushtetuese, tha Mutsunski, i cili në të njëjtën ngjarje mori pjesë me presidenten Siljanovska Davkova.

Arben Taravari, i cili është pjesë e koalicionit “Vredi” që po negocion me VMRO-DPMNE-në për formimin e qeverisë së re, dje ka theksuar se pikat kryesore të programit të qeverisë janë të koordinuara dhe se pret që në tre deri në katër të ketë një marrëveshje përfundimtare. ditë. I pyetur nëse do të jetë ministri i ri i Shëndetësisë, ai është përgjigjur “ndoshta po”.

Nëse nesër i jepet mandati Siljanovska Davkovës, më 25 qershor skadon afati prej 20 ditësh për formimin e qeverisë. Burime partiake për MPB-në thonë se Kuvendi mund të votojë për qeverinë e re edhe më herët.

Që Qeveria të votohet, nevojitet një shumicë absolute prej të paktën 61 deputetësh nga gjithsej 120 deputetë.

Në Kuvend, megjithatë, po bëhen përgatitje për ndryshime në Ligjin për organizimin e punës së organeve të administratës shtetërore në mënyrë që të votohet qeveria e re e riorganizuar dhe të zgjidhen anëtarët e saj. Për të miratuar amendamentet e këtij ligji duhet një shumicë prej dy të tretash ose 80 deputetë dhe sipas matematikës aktuale koalicioni VMRO-DPMNE (58) me VLEN (14) dhe ZNAM (6) së bashku kanë 78 deputetë. .

VMRO-DPMNE në programin e saj zgjedhor “Platforma 1198”, paralajmëroi riorganizimin e ministrive. Risi do të jetë hapja e Ministrisë së Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale, e cila deri më tani ishte vetëm një sektor në Ministrinë e Ekonomisë, dhe shndërrimi i Agjencisë për Rini dhe Sport në Ministri të Sportit. Sektori i rinisë duhet të hyjë në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë dhe sektori i Punës duhet të hyjë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës dhe prej andej të ndahet turizmi dhe të jetë pjesë e Ministrisë së Kulturës. Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës duhet të bëhet Ministria e Transformimit Dixhital.