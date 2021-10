Akoma pa u shpallur rezultatet zyrtare, liderët e partive politike dolën me vlerësimet e tyre për procesin zgjedhor. LSDM-ja e cila u befasua nga rezultati vlerësoi se akoma është në garë për të fituar shumicën e komunave. Zoran Zaev tha se ky është mesazh i qytetarëve, por që partia e tij me kokën lartë shkon në raundin e dytë për të fituar shumicën e komunave.

“Kokën lartë. Ne e morëm mesazhin e qytetarëve. Ata presin edhe më shumë punë. LSDM-ja hyn në rrethin e dytë në 36 komuna, përfshirë qytetin e Shkupit, ku kandidati ynë aktualisht kryeson me rreth 15 mijë vota. Kjo është arsyeja pse ne presim një rezultat solid më 31 tetor. Para rrethit të dytë, do të bashkohen të gjitha forcat progresive nga koalicioni me të cilin jemi në pushtet për ta mundur të keqen e këtij vendi”- deklaroi Zoran Zaev, Kryetar i LSDM-së