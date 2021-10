Kandidatja e pavarur Daniella Arsovska e cila garon për Qytetin e Shkupi, u shpreh sot se Shkupi do të ketë shumë ndryshime pozitive . Edhe përkundër mbështetjes që moriu nga disa subjekte politike, Arsovska u shpreh se nuk është e interesuar të merret me politikë, por se do të jetë kryetare e të gjithë qytetarëve të Shkupit.

“Do të jem kryetar për të gjithë, por më shumë më gëzon mbështetja e shkupjanëve. Më mbështetën mbi 20 subjekte politike, por më e lumtur jam për mbështetjen që mora nga shkupjanet”, tha Arsovska e cila sipas rezultateve të fundit të KSHZ-së është në epërsi prej 5334 votash kundrejt Petre Shilegovit.