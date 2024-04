Jetojmë në kohë të vështira. Shteti është në kaos, institucionet janë të paralizuara, apatia dhe zhgënjimi ndihet kudo. Besimi te politikanët ka humbur, sepse vullneti i popullit është mashtruar shumë herë. Asgjë nuk funksionon. Maqedonia është marrë nga duart e të shpërblyerve dhe me të drejtë qytetarët janë skeptikë nëse kjo mund të ndryshohet”, deklaroi kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski në tubimin në Kriva Pallankë.

Mickoski shtoi se këto zgjedhje janë shansi i fundit për shpëtim, ndryshimet janë të mundshme dhe të arritshme, dhe populli kërkon ndryshime sepse Maqedonia është lodhur duke pritur.

Populli nuk ka kontroll mbi shtetin e vet sepse njëqind veta nga BDI qeverisin gjithë Maqedoninë. U krijua një regjim artanoid, i plotësuar dhe i shërbyer nga shërbëtorët e LSDM-së dhe Kovaçevskit. E bëjnë për të blerë një ditë më shumë, dhe BDI për të vjedhur një milion më shumë. “Ky shtet nuk është krijuar për të shërbyer dhe për të qenë zgjedha e Kovaçevskit, Talatit, Ahmetit, Bujarit apo Zeçeviqit, por për t’i shërbyer qytetarëve të Maqedonisë”, theksoi Mickoski.

Lideri i VMRO-DPMNE-së theksoi se LSDM-ja është duke punuar në një lloj konspiracioni kundër Maqedonisë, në vend që të punojnë me ofertë dhe plan për të dalë nga kriza, ata nga BDI-ja dhe SDS-ja morën dixhitalet dhe bënë llogaritë se si. shumë mund të ndajnë nga pozitat dhe funksionet shtetërore.

BDI-ja dhe koalicionet e tyre donin 70 për qind të ministrive, kompanive, institucioneve, dhe 30 për qind vetëm 30 për qind për LSDM-në dhe Kovaçevskin. Dhe për këtë ka informacione se tashmë ka pasur takime dhe Kovaçevski i ka thënë Ahmetit, merr një fletë të bardhë, shkruaj sa duhet për LSDM-në, do ta pranojmë. LSDM ra në atë nivel dhe me atë tabanin e faqeve partia u ul në degët më të ulëta. Nga ana tjetër, faktin që kjo që po ju them është e vërtetë, e vërteton edhe një simulim tjetër që BDI bëri dje për shpërndarjen e posteve ministrore dhe të posteve qeveritare. Fatkeqësisht, LSDM nuk gjendet askund. Do t’u them shkurt, një qeveri nuk bëhet me dixhitalë, por me mbështetjen e popullit. Dhe ky konspiracion nuk do të kalojë”, theksoi Mickoski.

Sipas tij, edhe Stevo Pendarovski është i përfshirë në mënyrë aktive në lypjen e të huajve, por atij i është mbyllur çdo derë dhe duhet ta dinë se do të humbasin fuqishëm dhe bindshëm.

Mickoski iu drejtua mazhorancës së pavendosur dhe të heshtur duke thënë se këta janë njerëz me kapacitete të jashtëzakonshme për të cilët ai kërkoi që të votojnë dhe të mbështesin opsionin që do ta bëjë Maqedoninë sërish tuajën.

Dua t’i drejtohem edhe opozitës maqedonase. Palëve që janë të përçarë në baza të ndryshme. Nëse nuk do të bëja thirrje për bashkim kombëtar, do të shkelja mbi substratin dhe ideologjinë e partisë sime, sepse VMRO është edhe Partia Demokratike për Bashkim Kombëtar Maqedonas. Përballë tablosë së rrënojave dhe kaosit të krijuar nga kjo qeveri, ju them se çdo ndryshim që kemi me çdo parti opozitare, qoftë ajo e Majtë apo ZNAM, është më e vogël se puna e madhe dhe e përbashkët që kemi përpara, që është Maqedonia dhe lufta jonë për të thënë se ka shpresë dhe se ka të ardhme”, theksoi Mickoski.

Mickoski theksoi se po e zgjat dorën për bashkim në betejën kundër kësaj qeverie jopopullore të udhëhequr nga BDI-ja dhe baballarët e tyre nga LSDM, sepse votimi dhe dalja në këto zgjedhje nuk është vetëm e drejtë e jona kushtetuese, por edhe akt i detyrës patriotike, dhe pranimi dora e zgjatur do të thotë që të gjithë me ndershmëri dhe ndershmëri të luftojmë kundër kësaj qeverie.

Zgjedhjet e 24 prillit dhe më pas të 8 majit janë ai shans për popullin. Mosparaqitja në zgjedhje është mbështetje dhe shpërblim për të gjithë ata që janë politikanë të këqij. “Të votohet në këto zgjedhje dhe të përkrahet fillimisht profesoresha Gordana Siljanovska Davkova dhe më pas lista parlamentare e VMRO-DPMNE-së dhe Koalicionit Maqedonia juaj do të thotë bashkim me forcën e vetme për ndryshim VMRO-DPMNE”, tha Mickoski.

Mickoski shtoi se “Platforma 1198” ka projekte konkrete që do të rikthejnë dhe riformojnë të ardhmen tonë, por edhe që do të përcaktojnë një trajektore të qartë për qytetarët.

Premtojmë rritje ekonomike deri në 5%, Hapje e 55 mijë vendeve të reja të punës, Fronti kundër korrupsionit. Inspektimi i pasurisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë dhe familjeve të tyre, 250 milionë euro për investime në komuna. Riorganizimi i ministrive dhe institucioneve dhe do të ulim numrin e zyrtarëve. Kujdesi për kategoritë më vulnerabël nëpërmjet disa masave dhe reformave, duke përfshirë rritjen e kompensimit për mbrojtjen sociale. Rritja e pensioneve për 5000 denarë për të gjithë pensionistët. Do të sigurojmë që çdo fëmijë të shkojë në kopsht, mbështetje e veçantë financiare për nënat nëpërmjet rimbursimit të taksave dhe 6 fekondime in vitro falas, demografia është shumë e rëndësishme. Faturat më të lira të energjisë elektrike me heqjen e tarifës së hyrjes në rrjet, 800 milionë euro për bujqësinë maqedonase dhe shumë projekte të tjera”, tha Mickoski.