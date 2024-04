VMRO-DPMNE – VMRO Partia Demokratike për Bashkim Kombëtar Maqedonas, është një emër shumë i fortë, i cili nuk është vetëm për shkak të VMRO-së historike dhe kontinuitetit që ne i referohemi si ide dhe organizatë që festojmë dhe që është pjesë e pandashme e lëvizja kombëtare maqedonase dhe ndoshta më e rëndësishmja për identitetin kombëtar maqedonas, por në të njëjtën kohë për shkak të detyrimit dhe përgjegjësisë që mbart me vete pjesa e dytë e emrit.

Ai obligim dhe përgjegjësi për një kohë të gjatë dukej se ishte evituar, herë i neglizhuar, herë edhe lëshime për ta realizuar, por kishte tentime të pasuksesshme, tha Mickoski në tubimin e djeshëm në Ohër.

Ai theksoi se dëshiron të ketë sukses në këtë, të krijojë bashkim kombëtar maqedonas.

Nismën time të parë për sigurimin e unitetit kombëtar maqedonas do ta nis me shpalljen e moratoriumit dhe ndalimin e të gjitha sulmeve kundër partive të Majtë dhe ZNAM. Këtë e ndjej si nevojë të popullit maqedonas, por edhe si obligim që të përpiqem ta realizoj idenë e bashkimit kombëtar në momentet kur shteti ka më shumë nevojë, në momentet kur shteti i hiqet popullit dhe në duart e disa politikanëve të korruptuar të BDI-së me disa politikanë të korruptuar të LSDM-së që ulen në prehrin e këtyre nga BDI-ja, tha presidenti.

Presidenti theksoi se Maqedonia duhet të jetë e bashkuar në të gjitha bazat, që të ndodhë kjo duhet të fillojë diku dhe nuk ka kohë më të mirë sesa të fillojë ai proces tani.

Do të ketë momente në të ardhmen kur bashkimi kombëtar do të jetë i nevojshëm ashtu siç do të ketë momente kur ne kalojmë në një unitet civil pa dallim etnie, sepse ky është vendi i të gjithë qytetarëve që jetojmë në të dhe i të gjithë ne qytetarëve të ndryshëm. etnive, ne jemi pjesë dhe shtyllë e pandashme e këtij vendi dhe e ardhmja e tij, përfundoi presidenti.

Mesazhi i tij është se nuk ka heqje dorë nga qytetarët, nuk ka heqje dorë nga uniteti mes të gjithëve, sepse vetëm kështu së bashku me forcën dhe kapacitetin e të gjithëve jemi e ardhmja e këtij vendi.