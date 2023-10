Nëse VMRO-DPMNE inicon ato takime, atëherë Talat Xhaferi do të thërrasë dhe do të thotë se është kryetar i Kuvendit dhe është e logjikshme që ai t’i inicojë ato dhe pastaj do të sulmohemi se pse i inicojmë dhe pse jo. . Prandaj thamë le të ulen të pajtohen, kam informacione se Kovaçevski, Ahmeti dhe Grubi sot do të kenë një drekë pune, le të ulen, le të merren vesh dhe le të thonë, atë ditë, në këtë orë, puna. grupet do të takohen dhe do të bisedojnë për të ardhmen sepse këto dy procese janë kyçe për ardhmërinë e Maqedonisë, tha kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski nga vizita e sotme në Gjorçe Petrov, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit lidhur me grupet punuese për zgjedhjet.

Mickoski theksoi se a do të jetë Talat Xhaferi ai që do ta dërgojë ftesën zyrtare, qoftë Grubi, qoftë Ali Ahmeti apo do t’ia bëjnë atë nder Kovaçevskit VMRO-DPMNE-së, nuk ka problem, por duhet të pajtohet një datë. sepse rekomandimet e OSBE-së duhet të zbatohen.ODIHR.

Nuk është problemi vetëm termi, ne po ikim nga thelbi, po flasim për pemën dhe për të mos parë pyllin. Kemi rekomandime serioze nga OSBE/ODIHR që duhet të zbatohen në kodin zgjedhor dhe rekomandimet e OSBE/ODIHR dihen 6 muaj para zgjedhjeve, kodi zgjedhor nuk duhet të hapet dhe jemi më pak se 6 muaj larg. , dhe ne do të intervenojmë përsëri sepse dikush është frikacak dhe nuk dëshiron të dalë të përballet me qytetarët, tha Mickoski.

Mickoski shtoi se kur të largohet Kovaçevski, nga sot duhet të kemi zgjedhje për disa muaj.

Ikën nga duelet, nga debatet, nga gazetarët, ikën nga zgjedhjet e parakohshme, të jesh frikacak është karakter dhe unë i kuptoj, nuk duhet të kenë turp për këtë, ka njerëz të ndrojtur që janë frikacakë dhe ky është një karakter. që nuk ndryshon në 47/8 vjet. Por këtë duhet ta bëjmë nëse realisht kujdesemi për interesat e qytetarëve dhe zhvillimin e Maqedonisë si shtet. Më pyetët nëse është 5 apo 8 maj, thashë në fjalën time, ja një fletë e bardhë, le të ulet të shkruajë një datë. Këtu le të shkruajë një datë dhe afër atyre dy festave të mëdha që po flas për Ramazan Bajramin dhe Pashkët, le të vendosë dhe ne pranojmë. Le të vendosë, le ta lirojë shoqërinë, sot ka drekuar me Ahmetin dhe Grubin, le të konsultohet, nëse duhet të marrë dritë jeshile prej tyre, le ta kërkojë, ka theksuar Mickoski.

Mickoski theksoi se zgjedhjet nuk duhet të ndahen dhe të shpenzohen dhjetëra milionë euro për qytetarët që nuk i kemi.