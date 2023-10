Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski, së bashku me kryetarin e partisë, Hristijan Mickoski, sot në Budapest ka pasur një takim me kryetarin e FIDES-it dhe kryeministër të Hungarisë, Viktor Orban. Nikoloski në takim njoftoi se janë vendosur marrëdhënie të shkëlqyera miqësore ndërmjet dy palëve, si dhe është biseduar për realizimin e qëllimeve strategjike të Maqedonisë.

Lideri i VMRO-DPMNE-së Mickoski falënderoi mbështetjen e Hungarisë për Maqedoninë, duke theksuar se kjo është dëshmi e miqësisë së vërtetë, duke shprehur shpresën se kjo mbështetje do të vazhdojë, duke marrë parasysh faktin që Hungaria e merr presidencën e Bashkimit Evropian në vijim. vit. Në të njëjtën kohë, në takim është bërë një pasqyrë e bashkëpunimit dhe punës së dy partive me qëllim të shkëmbimit të përvojave që janë shfrytëzuar në përgatitjen e programit të VMRO-DPMNE-së për zgjedhjet e ardhshme. U diskutua edhe për projektet e ardhshme dhe planet zhvillimore që do të realizohen menjëherë pas ndryshimit të qeverisë në Maqedoni, njoftoi Nikolloski.