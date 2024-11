Kryeministri Hristijan Mickoski, në margjinat e manifestimit të Bashkësisë Politike Evropiane në Budapest, zhvilloi, siç konsideron, një takim produktiv me presidentin francez, Emmanuel Macron.

Diskutuam hapur për zhbllokimin e rrugës së Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian. Unë jam optimist për të ardhmen tonë, ne luftojmë për argumentet tona dhe të vërtetën që është e pashmangshme.

Do të bëjmë maksimumin për të ruajtur interesat shtetërore dhe kombëtare, tha Mickoski.

Mickoski nga Budapesti, ku shoqërohej nga Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Timço Mucunski, Ministri i Integrimit Evropiane Orhan Murtezani dhe përfaqësues nga kabineti i tij, ndanë se në samitin e Komunitetit Politik Evropian ka pasur takime pune shumë produktive me evropianët. shtetarët.

Gjatë ditës kemi pasur shumë takime bilaterale, kemi prezantuar argumentet tona, si e shohim të ardhmen tonë ekonomike dhe mënyrën se si planifikojmë ta zhvillojmë Maqedoninë tonë, si dhe i kemi paraqitur pikëpamjet dhe argumentet tona për rrugën e integrimeve evropiane. Me çdo takim luftojmë gjithnjë e më shumë për të vërtetën ashtu siç është, të vërtetën që e ndjejnë qytetarët tanë dhe që është e rëndësishme për Maqedoninë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për Maqedoninë në javët, muajt dhe vitet në vijim. Ne duhet të kemi sukses, duhet të jemi aty ku meritojmë, dhe kjo është një histori e suksesshme evropiane, dhe vendi ynë është brenda Bashkimit Evropian. Pas këtij takimi të PPE-së këtu në Budapest, jam edhe më optimist se duhet të jetë e jona dhe do të jetë e jona. E rëndësishme është se ne do të bëjmë maksimumin për të mbrojtur interesat kombëtare të qytetarëve të Maqedonisë dhe atdheut tonë, tha Mickoski.