Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski sot ka qëndruar për vizitë pune në komunën e Manastirit. Ai mori pjesë në vënien e gurthemelit për ndërtimin e objektit banesor në Manastir.

Hapësirat e banimit në Manastir, si dhe në Ohër, Shkup, Shtip, shkuan shumë dhe çfarë mund të njoftoj për këto 65 banesa që do të ndërtohen këtu, do të ketë edhe 7 lokale afariste, si dhe 100 vende parkimi, çmimi do të jetë së paku 30-40% më i lirë se tregu aktual në Manastir. Me këtë, mendoj se do t’i japim fund shantazheve nga ndërtuesit me çmime të larta që nuk përputhen me standardin e qytetarëve të Maqedonisë. Njerëzit janë vënë në një situatë që fjalë për fjalë shpërngulen jashtë vendit sepse nuk kanë mundësi të blejnë një shtëpi apo një apartament – tha ai.

Nikoloski theksoi se ky është vetëm hapi i parë dhe paralajmëroi se nga viti i ardhshëm do të zhvillohet projekti “Bli shtëpi për të rinj”.

Ai projekt duhet t’u mundësojë të rinjve të ndërtojnë apo blejnë një shtëpi me çmime mjaft të volitshme dhe ne do të vazhdojmë me projekte të tilla në fushën e politikës së banimit.