Njoftohet pakoja e pestë i masave anti-krizë, por publiku ende nuk ka detaje ose analizë të efekteve specifike të katër të mëparshmëve. Edhe pse dihet se sa para u jepen dhe cilit përdorues, një analizë e hollësishme e efekteve mungon. Ndërkohë, masa të reja pritet që pretendimet e qeverisë të dalin në fund të këtij muaji ose në javën e parë të shkurtit më së voni. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi dje tha se konsultimet ishin në proces me Odat Ekonomike dhe të gjithë aktorët për të arritur zgjidhjet më efektive.

“Ne po flasim për momentin, masat nuk janë të dizajnuara saktësisht. Ka propozime të ndryshme, por brenda mundësive dhe fondeve buxhetore të përcaktuara për programin KOVID dhe natyrisht, pas takimeve me Odat Ekonomike, ne do të dalim dhe do t’i paraqesim së bashku”, tha Bekteshi.

Ministri vlerësoi se katër paketat e deritanishme kanë dhënë rezultatin e pritur, si në drejtim të rritjes së likuiditetit të kompanive ashtu edhe në drejtim të ruajtjes së vendeve të punës.