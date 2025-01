Sot është Vasilica, Viti i Ri i Vjetër. Epo, ndërsa jemi ende në atmosferën e festave të Vitit të Ri dhe Krishtlindjeve, biseduam me njerëzit që e bënë Shkupin dhe Stacionin Hekurudhor vendin më magjik në vend këtë vit.

“Nuk ka vend në tokë më magjik se Nju Jorku në dhjetor,” tha drejtoresha e Muzeut Hekurudhor të Nju Jorkut Concetta Bencivenga për Postin teksa u shpjegoi lexuesve programin “Holiday Nostalgia”, i cili do t’u japë pasagjerëve që hipin në tren një “përvojë simpatike”. Një kujtim i historisë së transportit të Nju Jorkut” dhe do të kthehet shumë vite më parë.

Dhe me të vërtetë, shumë vizitorë ishin të lumtur të ktheheshin pas në kohë, të hipnin në tren dhe të hipnin nëpër Manhattan të veshur me kostume të viteve 1950. Fotot dhe videot nga kjo ngjarje që bënë xhiron e botës dëshmuan për kënaqësinë me të cilën ata iu afruan projektit.

Por nuk ishte vetëm Nju Jorku që ishte një vend magjik për pushime. Veprimtaria që na e prezantuan Igor Ivkoviq dhe Miodrag Kostiq nga shkolla teatrore “Nga loja në shfaqje” në bashkëpunim me PE Hekurudhat e Maqedonisë SHA Transport dhe Hekurudhat e Maqedonisë.

Infrastruktura do të mbahet mend për një kohë të gjatë. Bëhet fjalë për një manifestim multimedial të Vitit të Ri me titull “Santa Claus erdhi me tren”, i cili u mbajt në Stacionin Hekurudhor në Shkup gjatë festave të Vitit të Ri. Jo vetëm që ngjarja ishte pak më ndryshe, por producenti Miodrag Kostiq dhe regjisori dhe autori i tekstit, Igor Ivković, konceptuan dhe realizuan një përmbajtje tjetër, për gëzimin e të gjithëve që ishin në stacionin hekurudhor ato ditë.

Projekti ringjalli Stacionin Hekurudhor, i cili prej vitesh po zhytej në harresë. Është ringjallur edhe hapësira muzeale në stacionin hekurudhor, për të cilën pakkush e di se ekziston, ku është ekspozuar i gjithë dokumentacioni arkivor për 151 vitet e ekzistencës së Hekurudhave të Maqedonisë, si dhe kanë restauruar një lokomotivë të vitit 1942, seria 33. dhe një vagon që u ndërtua në vitin 1950 dhe ishte në përdorim deri në fund të viteve 1970.

Vanço Milloshevski nga “Hekurudhat e Maqedonisë” na tha se karroca është restauruar sipas modelit të “Orient Express” që shkonte nga Londra në Stamboll.

Aktorët Darko Veljiq, Andrej Serafimovski, Todor Stojkovski, Mila Trajkovski, Vedra Dimova dhe Aleksandar Spiroski dhe nxënësit e shkollës teatrore “Nga loja në shfaqje” me energjinë dhe aktrimin e tyre paraqitën një shfaqje të shkëlqyer për publikun.

Seksioni i muzeut ishte ndalesa e parë ku fëmijët mirëpritën ndihmësit e Babagjyshit dhe Snowman. Më pas së bashku kanë shkuar në dhomën e kontrollit, ku përmes një emisioni multimedial kanë përcjellë ardhjen e babadimrit, i cili po udhëtonte nga Laponia për në Shkup. Tre renë, një reporter në YouTube, Hekurudhori dhe Burri i dëborës argëtuan dhe edukuan fëmijët, dhe kulmi ishte ngjitja në platformën numër 1. Për të qenë i sinqertë, shumë nga fëmijët patën mundësinë t’i shihnin të gjitha këto për herë të parë. Dhe muzeu, treni dhe platforma numër 1… Prandaj ky projekt është shumë i rëndësishëm. Nuk është vetëm argëtuese, por edhe edukative. Sytë e gëzuar, të shndritshëm dhe fytyrat e buzëqeshura të fëmijëve që hynë një nga një në karrocën e restauruar për t’u ngjanur me restorantin e Orient Express, ku Santa Claus i priste dhe u shpërndante pakot, ishin dëshmi se projekti ishte një sukses i plotë. origjinale, e pazakontë dhe interesante.

Producenti Miodrag Kostic thotë se ideja e projektit e ka marrë sepse kur ishte fëmijë, Babadimri vinte me helikopter në sheshin në Shkup, por kjo nuk ndodh më dhe ai ndjeu nevojën që ta sillte Babadimrin në Shkup, por këtë herë me tren.

Shfaqja ndjek udhëtimet me të cilat përballet Babadimri para se të mbërrijë në stacionin hekurudhor në Shkup, dhe ardhja e tij është e pasigurt, kështu që ai ka nevojë për ndihmë nga renë, kukudhët, njerëzit e dëborës, por mbi të gjitha nga fansat e tij, fëmijët.

Regjisori i shfaqjes dhe autori i tekstit, Igor Ivkovic, thotë se ishte një sfidë e madhe krijimi i një drame që do të përfshinte të gjithë elementët e hekurudhës, për të qenë jo vetëm edukative, por edhe argëtuese dhe për të mbajtur vëmendjen e fëmijët që sot ndikohen gjithnjë e më shumë nga interneti dhe rrjetet sociale.

Këtë vit, më të rinjtë, por edhe të gjithë të rriturit që besojnë në babagjyshin, patën një mundësi unike për të përcjellë ardhjen madhështore të Babadimrit në Shkup, në një tren të vërtetë, në platformën nr. 1 në stacionin hekurudhor të Shkupit Magjia e udhëtimit me tren është rikthyer dhe Shkupi ishte vendi më magjik në këto festa.

Përgatitur nga:

gazetare: Nevena Popovska

foto/video: Aleksandar Ivanovska

redaktimi: Aleksandar Arsovski