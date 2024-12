Para publikut të Tetovës mbrëmë u dha premiera e shfaqjes për fëmijë “Revolta e presjes” me autor Dituri Neziraj dhe nën regji të Elmir Sejfullait, e cila u mirëprit me duartrokitje nga publiku i gjerë të cilët ishin mbledhur për ta ndjekur për së afërmi këtë ngjarje të shumë munguar në Tetovë.

Regjisori i shfaqjes Elmir Sejfullai për Portalb.mk tha se shfaqja u mirëprit shumë mirë nga publiku dhe se me këtë tekst dëshirojnë që me anë të një loje argëtuese të aktorëve të sjellin te fëmijët edhe rëndësinë e shenjave të pikësimit.

Se ku do të udhëtojë kjo vepër pas Tetovës Sejfullai edhe më tej shtoi se nëse kushtet klimatike do të e lejojnë, besojnë se shfaqja përveç që do jepet edhe për shkollat fillore të komunave të tjera të Pollogut, do jepet edhe në qytetet e tjera të Maqedonisë.

“Patjetër që ka mungesë. Teatri i Tetovës për shkak të programi të cunguar vjetor dhe buxhetit të ulët nuk ka pasur mundësi që të përgatit shfaqje për fëmijë. Por, këtë vit me ardhjen e Hasim Memishit drejtor në bashkëpunim me Komunën e Tetovës kemi përgatitur këtë shfaqje që besojmë do të jetë e bukur për të vegjlit tanë. Gjithsesi, mendoj që Tetova ka nevojë për themelimin e një Teatri për të fëmijë dhe të rinjtë, me çka do gjatë gjithë vitit fëmijët dhe të rinjtë do kenë mundësi të shohin shfaqje” thaSejfullai.