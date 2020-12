Zv/ drejtori i DAP-it Abdulselam Selami jep lajmin e mirë për zejtarët. Në pajtim me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar (,,Gazeta Zyrtare e RMV”, nr. 267/20 nga data 09.11.2020) nga janari i vitit 2021 te shërbimet zejtare, do të zbatohet shkalla preferenciale tatimore prej 5% mbi qarkullimin të cilin e kryejnë zejtarët të cilët janë të evidentuar në regjistrin e zejtarëve në pajtim me Ligjin për zejtari, dhe atë:

Riparim të:

biçikletave

këpucë dhe prodhime të lëkurës

rroba dhe mbulesa për amvisëri (përfshirë arnim dhe riparim) dhe

shërbime të parukerisë