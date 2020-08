Iqoo 5 nga prodhuesi kinez Vivo do të prezantohet në 17 gusht.

Telefonat e rinj inteligjentë do të mbushen me një teknologji të re, me të cilën pajisja mund të ngarkohet plotësisht në 5 minuta në 50 përqind dhe në 15 minuta, raporton Gizmochina .

Prodhuesi më parë prezantoi teknologjinë e mbushjes, në të cilën pajisjet ngarkohen me 120 watts, në një video:

Sipas prodhuesit, Iqoo 5 thuhet se është telefoni i parë i disponueshëm tregtar që mbështet teknologjinë e ngarkimit të shpejtë 120 vat.

Telefoni inteligjent duhet të ketë një procesor Snapdragon 865 dhe 8 GB RAM dhe mbështetje 5G.

Pritet që përveç Iqoo 5, të paraqitet një version më i madh – Iqoo 5 Pro.

Iqoo, Vivo, por edhe Oppo, OnePlus dhe Realme të gjithë i përkasin të njëjtit grup.