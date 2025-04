Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me OBSH-dhe UNICEF-in shënuan javën e imunizimit. Me këtë rast, ministri Arben Taravari tha se vaksinimi është shumë i rëndësishëm për shëndetin e popullsisë, pasi mbron nga sëmundje të ndryshme.

Njëherit ai apelon tek prindërit që t’i vaksinojnë fëmijët, ndërsa theksoi se vaksinat që përdoren në vend janë të sigurta dhe cilësore.

“Ministria e Shëndetësisë vite me radhë ka siguruar vaksina me cilësi të lartë, që na bën krenarë, e cila i plotëson të gjitha standardet dhe sigurinë për pacientët nga këto vaksina, prej kompanive më të mira evropiane, të cilat i prodhojnë. Në vitin 2024 kemi rritje të vaksinimit në krahasim me tre vitet e kaluara. Këtë vit kemi siguruar në 18 komuna 35 ekipe mobile, të cilët shkojnë derë më derë për t’i senzibilizuar njerëzit me fokus të veçantë për MRP-në dhe HPV-në”, deklaroi ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari.

Përfaqësues të OBSh-së dhe UNICEF-it gjithashtu bënë thirrje për vaksinim, duke thënë se imunizimi mbron shëndetin e qytetarëve.

“OBSh-ja në bashkëpunim me UNICEF-in përkrah çdo të ri në RMV, që të imunizohen me vaksinën HPV, sepse kjo vaksinë parandalon kancerin në qafën e mitrës tek vajzat e reja. Po ashtu nuk duam që të ketë pandemi të lijës së dhenve ose të kollës së keqe në RMV”, thonë nga OBSH.

“Përfshirja me MRP vaksinën vitin e kaluar ishte 72.3 për qind, po ashtu përfshirja e popullatës me HPV vaksinën ishte 50 për qind nga vajzat dhe kjo nuk është e mjaftueshme. I ftojmë të gjithë prindërit që t’i vaksinojnë fëmijët e tyre, sepse vetëm në këtë mënyrë arrihet imuniteti kolektiv, që duhet ta kemi.”, – theksoi përfaqësuesja e UNICEF-it, Lesli Miler.

Ministria e Shëndetësisë për këtë vit ka siguruar 385 milionë denarë për furnizim me vaksina.