Donald Trump do të përfundojë sot rikthimin e tij të jashtëzakonshëm pasi u betua për një mandat të dytë si President i Shteteve të Bashkuara.

Pas humbjes së tij në zgjedhjet e vitit 2020, shumë besuan se e ardhmja politike e Trump kishte mbaruar. Kritikët vunë gjithashtu në pikëpyetje nëse skandalet që e shoqëruan do ta errësonin trashëgiminë e tij.

Në fund të fundit, pretendimet e tij të rreme për mashtrim zgjedhor nxitën një turmë të sulmonte dhunshëm Kapitolin e SHBA më 6 janar 2021. Më pas ai u përball me katër akuza penale: një për fshehje të dokumenteve konfidenciale, një për falsifikim të të dhënave të biznesit dhe dy për akuza për ndërhyrje në zgjedhje.

Por në nëntor, Trump arriti fitoren e tij më të madhe zgjedhore ndonjëherë.

Inaugurimi i tij sot do të bashkojë disa ish-kritikë që janë bërë aleatë, duke përfshirë anëtarë të fuqishëm të elitës së teknologjisë së vendit.

Çfarë ndodh gjatë inaugurimit të presidentit amerikan, i cili do të marrë pjesë dhe çfarë mund të nënkuptojë për rikthimin e Trump në pushtet?

Çfarë është një inaugurim?

Në Shtetet e Bashkuara, inaugurimi presidencial është kur presidenti i sapozgjedhur bën betimin dhe fillon zyrtarisht mandatin e tij ose të saj katërvjeçar.

Për të bërë betimin, presidenti i sapozgjedhur zakonisht vendos dorën mbi Bibël, megjithëse disa kanë zgjedhur një libër tjetër me rëndësi shpirtërore ose politike.

Pas dhënies së betimit, presidenti i ri mban një fjalim inaugurues për mbështetësit e mbledhur, zyrtarët e qeverisë, shtetarët e huaj dhe mysafirët.

Çfarë thotë betimi?

Betimi vjen nga Neni II në Pjesën I të Kushtetutës së SHBA.

Aty thuhet: “Betohem solemnisht se do të ekzekutoj me besnikëri detyrën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara, me të mirën e aftësisë sime, do ta ruaj, mbroj dhe mbroj Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara”.

Për cilin libër do të betohet Trump?

Gjatë inaugurimit të tij të parë në 2017, Trump bëri betimin e detyrës në të njëjtën Bibël që përdori Abraham Lincoln në 1861. Ai përdori gjithashtu një Bibël tjetër, që ia kishte dhënë nëna e tij e ndjerë, Mary Ann McLeod Trump.

Sipas raportimeve të mediave, Trump ka të ngjarë të përdorë të njëjtin kombinim këtë herë: Biblën e Linkolnit, plus Biblën e nënës së tij.

Trump shfrytëzoi rastin gjithashtu për të promovuar shitjen e një edicioni special të Biblës “Dita e Inaugurimit”, e cila aktualisht është në shitje për 69,99 dollarë.

“Gjëja më e madhe që duhet të rikthejmë në Amerikë për ta bërë atë sërish të madhe është Zoti”, thotë Trump në videon promovuese.

Kur dhe ku do të bëhet inaugurimi?

Inaugurimi do të bëhet në orën 12:00 të mesditës sipas kohës Lindore (17:00 GMT) më 20 janar 2025. Ceremonia fillimisht ishte planifikuar të zhvillohej jashtë, në pjesën e përparme perëndimore të Kapitolit të SHBA-së, përballë parkut të quajtur National Mall, në Uashington.

Por temperaturat e ftohta e detyruan Trumpin të ndryshojë mendje. Të premten, duke përmendur shqetësimet e sigurisë, ai njoftoi se ceremonia do të zhvendosej brenda Kapitol Rotunda, nën kupolën e saj 88 metra të gjatë.

Megjithatë, kjo hapësirë ​​e mbyllur do të kufizojë numrin e pjesëmarrësve. Gati 250,000 të ftuar kanë bileta për ngjarjen origjinale në natyrë, por Trump inkurajoi mbështetësit e tij që në vend të kësaj të shikojnë një transmetim të drejtpërdrejtë në arenën Capitol One, ku ai do të shfaqet më vonë gjatë ditës.

Sa ftohtë do të jetë?

Vlerësimet e hershme treguan se inaugurimi i dytë i Trump mund të jetë një nga më të ftohtit në dekada, pasi një vorbull polar përfshin Shtetet e Bashkuara.

Shërbimi Kombëtar i Motit parashikon se të hënën në mesditë temperaturat do të lëvizin rreth -6 gradë Celsius.

A ka mbajtur ndonjë president tjetër inaugurimin e tyre në Kapitol Rotunda?

Vetëm një. Në vitin 1985, Ronald Reagan gjithashtu mori detyrën për herë të dytë – dhe ai gjithashtu u përball me mot të akullt. Temperatura arriti në -14 gradë Celsius.

Reagan, ashtu si Trump, mori vendimin për ta zhvendosur inaugurimin e tij brenda, në Kapitol Rotunda.

Edhe pse disa presidentë i kanë mbajtur ceremonitë e tyre në pjesë të tjera të Kapitolit, si në Dhomën e Senatit, ceremonitë në natyrë janë bërë standardi për inaugurimet presidenciale.