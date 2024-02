Prokurori Trajçe Pelivanov, i cili ishte edhe pjesë e SJO-së, sot nga Këshilli i prokurorëve publikë është zgjedhur prokuror i lartë i Shkupit, ndërsa në Prokurorinë e Lartë ka zënë vend edhe prokurorja Natasha Saramandova. Kjo konfirmoi shkrimet e “Republikës” se Pelivanov do të shpërblehet për të gjitha skandalet dhe keqbërjet që lidhen me të.

Ndër skandalet më të mëdha me ish-prokurorin e “SJO-së së famshme” është se ai ka shkëmbyer mesazhe me zëvendësdrejtorin e arratisur të Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme Ismet Guri, duke pirë kafe me drejtorin e atëhershëm të Policisë Financiare Muaremer Arafat gjatë kërkimit në këtë shtet. vazhdoi institucioni, si dhe zhdukja e provave nga Prokuroria për krim të organizuar derisa Pelivanov ishte përkohësisht në vend të Ruskovskës së suspenduar.