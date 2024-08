Vetëm ata të dy, burrë e grua, që i këndojnë në vesh Ali Ametit, marrin guximin të ushtrojnë dhunë ndaj anëtarëve të Ansamblit të këngëve dhe valleve, si dhe ndaj studentëve në Akademinë e muzikës, kështu i komentoi profesori Xhevdet Hajredini zhvillimet aktuale në Ansamblin e Këngëve dhe dhe valleve pasi 34 punonjës humbën punën.

Punëtorëve të pushuar nga puna iu ndërprenë kontratat pesëvjeçare.

Kërkojmë angazhim nga Ministria e Kulturës dhe Financave si dhe nga Qeveria që sa më shpejt t’i rikthehemi punës dhe ne si artistë të mos detyrohemi të ecim në rrugë duke protestuar para autoriteteve kompetente. institucionet. I bëjmë thirrje politikës aktuale që të mos jetë indiferente ndaj problemit tonë – tha Vulnet Neziri.

Këta artistë kanë më shumë se një javë që janë pa punë, ndërsa sipas drejtorit të tyre Shkodran Tolay, kjo nuk mund të parandalohej pasi qeveria e re nuk lejoi hapjen e konkurseve. Artistët thonë gjithashtu se kanë pasur presione të ndryshme nga regjisori Shkodran Tolay.

VLEN ka dalë me një deklaratë duke theksuar se “BDI dhe satelitët e saj poshtërojnë vazhdimisht kulturën shqiptare dhe shembulli i fundit i këtij poshtërimi është Ansambli i Këngëve dhe Valleve Shqiptare në Maqedoni me drejtorin e këtij institucioni, Shkodran Tolay, i cili si i vetmi arritje në karrierën e tij ka fakti se ai është këngëtari personal i Ali Ahmetit”.

Dëshmitë e punonjësve të Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Shqiptare janë skandaloze dhe të tmerrshme. Koalicioni VLEN mirëpret guximin dhe guximin e këtyre punonjësve që zbuluan publikisht “mëkatet” e këngëtarit të Ali Ahmetit, Shkodran Tolay. Ky person, në vend që të merrej me ecurinë e kulturës, u mor me çdo gjë veç detyrës së tij parësore, e cila është emblematike e një partie që drejton qeverinë prej 22 vitesh me kuadro joprofesionale. Në vend që të zgjidhte statusin e punonjësve, zgjodhi t’i lërë në harresë dhe t’i ul, duke treguar arrogancë dhe mungesë përgjegjësie, informon palën dhe shton:

Koalicioni VLEN, si pjesë e qeverisë, dënon ashpër veprimet e drejtorit të Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Shqiptare, Shkodran Tolay. Ai ka pasur rastin të trajtojë statusin e artistëve, por ka zgjedhur të ndjekë të njëjtën rrugë të paaftësisë dhe neglizhencës si çdo institucion tjetër i drejtuar nga BDI dhe satelitët e saj. I bëjmë thirrje edhe prokurorit publik që të hyjë në këtë institucion dhe të hetojë nëse ka keqpërdorime edhe më të mëdha në funksionimin e tij. BDI dhe satelitët e saj kanë treguar paaftësinë e tyre për të menaxhuar institucionet publike dhe për t’i shërbyer qytetarëve. Përveç krimit dhe korrupsionit, ata nuk kanë treguar aftësi në asnjë fushë tjetër, duke sjellë dëme të mëdha në shoqërinë tonë, bën të ditur VLEN.