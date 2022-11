Grupi i pakënaqur nga dega e Alternativës në Çairi, të cilët dhjetë ditë më parë kërkuan dorëheqjen e ministrit të Shëndetësisë Bekim Sali, sot kanë dërguar një deklaratë për media në të cilën njoftojnë se nuk heqin dorë nga kërkesat e tyre dhe presin nga kryetari Afrim. Gagjit se kërkesat e tyre do të plotësohen në përputhje me statutin.

Duke qenë se kërkesat tona drejtuar presidentit dhe partisë nuk janë respektuar deri më sot, jemi të obliguar të theksojmë edhe një herë publikisht se nuk tërhiqemi nga kërkesat tona të publikuara disa javë më parë, dhe kryetari i partisë është tashmë të njohur me këtë situatë. Presim që kërkesat tona legjitime të plotësohen sipas statutit të partisë.

Shfrytëzojmë këtë rast, derisa presim hapat e radhës nga presidenti Gashi, për të informuar opinionin se kërkesat tona tashmë janë duke u shqyrtuar nga një komision i sapoformuar brendapartiak – qëllimi i të cilit është gjetja e një kompromisi mes palëve.

Nga ana tjetër, ne jemi të detyruar të shprehim bindjen tonë se e vetmja rrugë për zgjidhjen e kësaj situate është komisioni, i cili shpresojmë se do të gjejë një zgjidhje ideale për tejkalimin e situatës në favor të anëtarësimit të Alternativës si dhe të qytetarëve. thuhet në deklaratë..

Bëhet fjalë për anëtarë partie nga dega e Çairit, prej nga është edhe vetë Saliu. Nga aty i reagojnë ministrit të Shëndetësisë se nuk i ka përmbushur synimet partiake.

Ish-shefi i kabinetit të ministrit Sali Meriton Civuli, i cili u shkarkua në të njëjtën kohë me mjekët Sofianova dhe Vanev, tha se për shqetësimet e tyre e kanë njoftuar kryetarin e partisë, por se për momentin nuk ka asnjë reagim nga ana e tij.

I pyetur nga Sloboden peçat për të komentuar këto kërkesa për dorheqje, ministri Sali u përgjigj vetëm shkurt: “Çfarë mund të komentoj për tre „ambiciozë” vetëm për tendere?

Kryetari i Degës së Alternativës në Çair, Faton Fazli, përmes një komunikate tha se kryesia e partisë është distancuar nga anëtarët e pakënaqur dhe ka sqaruar se organet nuk kanë mandat për të nisur procedurë për shkarkimin e një zyrtari.

Dua të sqaroj se nuk ka pasur ankesa apo pakënaqësi ndaj asnjë zyrtari të partisë në organet e Kryesisë së Degës. As Kryesia e Degës dhe as Kuvendi i Degës së Çairit, i cili u mbajt pak kohë më parë, nuk kanë pasur një vërejtje të vetme, ndaj reagimi i sotëm nuk ka të bëjë me Degën e Kryesisë, por mund të jetë rezultat i ankesave personale. Megjithatë, dua t’ju kujtoj se, sipas Statutit të Partisë, çështja e emërimit apo shkarkimit të zyrtarëve partiakë nuk është në kompetencë të degëve, por është në kompetencë të Kryesisë Qendrore të Alternativës. Si kryetar i Degës Çair, e përgëzoj ministrin Bekim Sali për punën e deritanishme dhe i uroj suksese”, thotë Fazli në deklaratën e tij me shkrim.