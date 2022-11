Nga e diela nën ndikimin e masës së ftohtë ajrore moti do të jetë kryesisht me vranësira me rënie të temperaturës së ajrit.

Siç informojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, do të ketë reshje të herëpashershme, të cilat për shkak të ftohjes pasditen e së dielës dhe gjatë natës drejt së hënës do të jenë më të bollshme dhe do të kalojnë në borë në vendet më të larta dhe disa vende më të ulëta.

Në zonat malore dhe në zonat më të larta do të formohet mbulesë dëbore, veçanërisht në pjesët perëndimore.