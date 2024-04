Gordana Siljanovska-Davkova, kandidatja për kryetare të shtetit të VMRO-DPMNE-së është në avantazh bindës ndaj kandidatit të LSDM-së dhe presidentit aktual të shtetit Stevo Pendarovski.

Qytetarët duket se nuk janë të kënaqur me punën e presidentit aktual dhe në shkallën nga 1 deri në 10 e kanë vlerësuar me 4.02. Këto janë pjesë e rezultateve të anketës telefonike të realizuar me 1200 të anketuar nga agjencia Market Vision nga 15 deri më 24 mars, dhe me urdhër të redaksive të MKD.mk.

Për sa i rëndësishëm është pozita e presidentit të shtetit në Maqedoni, 59,4 nga të anketuarit janë përgjigjur se është shumë e rëndësishme, ndërsa për 8,5 për qind e tyre kjo pozitë është e parëndësishme.

Vlerësimi për punën e presidentit aktual të shtetit Stevo Pendarovski në shkallë nga 1 deri në 10 është 4,02. Ky vlerësim për punën e Qeverisë është 3.03. Kënaqësia me punën e Pendarovskit vërehet edhe në përgjigjen e pyetjes se a e meriton mandatin e dytë – “jo” janë përgjigjur 63,3%, kurse “po” janë përgjigjur 22,3%.

Interesimi i qytetarëve për të votuar në zgjedhjet presidenciale të 24 prillit është i dukshëm. Në ndryshim nga zgjedhjet parlamentare, ku 66.6 për qind e qytetarëve shprehën gatishmërinë për të shkuar në zgjedhje, në zgjedhjet për kreun e shtetit do të dilnin edhe 72.1 për qind e qytetarëve.

Përparësia e Siljanovska-Davkova ndaj Pendarovskit është gati 2:1. Interesant është dueli mes kandidatëve në bllokun shqiptar, Bujar Osmani dhe Arben Taravari. Për Osmanin si kandidat të koalicionit të BDI-së do të votonin 7.9 për qind, ndërsa Taravarin si kandidat të opozitës shqiptare 5.8 për qind.

Kandidati i ZNAM, Maksim Dimitrievski, është në pozitë të lartë me 6,9 ​​për qind të anketuarve, që nënkupton vendin e tretë në mesin e kandidatëve maqedonas. Në sondazhin me përgjigje pa pagesë se cilit politikan i besoni, Dimitrievski është edhe përpara Pendarovskit.

Anketa tregon bindje të madhe të qytetarëve se Gordana Siljanovska-Davkova do të fitojë zgjedhjet presidenciale.

E në pyetjen nëse Siljanovska-Davkova dhe Pendarovski do të kalojnë në raundin e dytë, qytetarët prioritet i japin fitores së kandidatit të VMRO-DPMNE-së.

Anketa është kryer nga data 15 deri më 24 mars 2024 duke përdorur metodën CATI – anketë telefonike, në një kampion prej 1200 të anketuarve (gabim statistikor: 3%; intervali i besueshmërisë: 99%).

Mostra është përfaqësuese në nivel të Maqedonisë sipas: rajonit, gjinisë, moshës dhe përkatësisë etnike sipas të dhënave për popullsinë rezidente nga regjistrimi i vitit 2021.