Në lidhje me ngjarjen që shqetësoi opinionin publik, e që i referohet zhdukjes së personit E. Ç. (20) njoftoj opinionin publik se personi në ora 18:05 është gjetur në gjendje të mirë shëndetësore në afërsi të hotel Belvi nga ana e SPB Shkup. Për shkaqet e zhdukjes me personin do të bisedojnë zyrtarët policorë nga SPB Shkup, njoftoi ministri teknik i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski.