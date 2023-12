Ekonomistët shohin tkurrje të PBB-së me 0.1% në tremujorin e katërt të 2023 – Çfarë tregon sondazhi i Bloomberg. Eurozona nuk do të jetë në gjendje t’i shpëtojë recesionit të saj të parë pas pandemisë, me ekonominë e saj që tkurret për të dytin tremujor radhazi në tre muajt e fundit të vitit, ndërsa një rikuperim i lehtë shihet në fillim të 2024.

“Ne dyshojmë se jemi në fillim e një tendence rritëse”, tha Joerg Angele, ekonomist në Bantleon Bank. “Erërat e kundërta mbeten të forta, veçanërisht ato që vijnë nga rritjet masive të normave të interesit.”

Dobësia është kryesisht për shkak të Gjermanisë , ekonomisë më të madhe të Evropës. Përballë një krize fiskale dhe kërkesës së dobët globale, vendi pritet të raportojë një tkurrje prej 0.2% në tremujorin e katërt – më e madhe se rënia prej 0.1% e parashikuar fillimisht.

Ekonomistët e Bloomberg ulën parashikimet e tyre për inflacionin deri në shtator 2024. Megjithatë, parashikimet tremujore nuk shohin që çmimet të bien në objektivin 2% të BQE-së deri atëherë. Sipas të dhënave të publikuara javën e kaluar nga Eurostat, në nivel të eurozonës, PBB-ja e rregulluar sezonalisht u rrit me 0.6% në tremujorin e tretë 2023 krahasuar me tremujorin korrespondues të 2022 dhe me 0.5% në BE në krahasim me tremujorin e dytë, PBB. ra margjinalisht me 0.1% në eurozonë, ndërsa mbeti i qëndrueshëm në BE.