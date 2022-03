ELMAS: DO TË JETË NDESHJE E VËSHTIRË, POR BESOJ NË LOJTARËT E MI SHANSET JANË 50-50!

Sot opinioni sportiv maqedonas merr frymë bashkë me ekipin tonë të futbollit. Djemtë e fushës së blertë sonte do të tentojnë të kapërcejnë Italinë dhe t’i afrohen “të pamendueshmes” – kualifikimit në Botëror. Video lotaria Casinos Austria si partnere e ekipit kombëtar të futbollit beson se mrekullitë janë të mundshme dhe për këtë arsye i jep mbështetje të plotë kombëtares sonë. Në to beson edhe Elif Elmas, e cila për fat të keq nuk do të mund t’i ndihmojë, por për këtë arsye ai ndau pritshmëritë e tij pozitive.

Elmas për të tretin sezon luan te Napoli dhe i njeh shumë mirë lojtarët nga Italia dhe kombëtarja e tyre. Ndaj ai nuk e mashtron veten se kush është favorit në këtë ndeshje, duke thënë se kjo Itali luan futboll modern.

“Sinqerisht, na pret një ndeshje shumë e vështirë. I njoh shumë mirë futbollistët italianë. Ata luajnë shumë ndryshe nga më parë. Shumë më i shpejtë, më ofensiv, teknikisht dhe taktikisht në krye të reja. “Individualisht janë shumë të fortë në çdo pozicion”, tregon Elmas.

“Shokët e Napolit thonë se janë të vetëdijshëm për peshën e ndeshjes. Ata thonë se nuk do të jetë aspak një ndeshje e lehtë për ta. Na analizojnë me detaje, e dinë që është vetëm një ndeshje, janë të vetëdijshëm për cilësinë tonë dhe nuk duhet të na nënvlerësojnë. Shanset janë 50-50”, tha Elmas.

Ai nuk do të luajë për shkak të pezullimit nga kartonët e verdhë, por edhe Italia ka probleme me mungesat. Mund të mos luajnë të dy shtyllat e mbrojtjes, Bonucci dhe Kjellini, por Elmas beson se Maqedonia duhet ta ndalë mesfushën.

“Mbrojtja mund të jetë një problem i vogël për italianët. Lojtarët që prej vitesh janë standard në mbrojtje, tashmë përballen me lëndime. “Rreshti i mesëm është hallka kryesore dhe nëse e mbyllim atë hapësirë ​​do të jetë problem për ta”, ka thënë krijuesi maqedonas.

Megjithatë, sado analitik dhe i kujdesshëm të jetë, ai nuk e fsheh besimin tek kolegët e tij se ata janë të aftë të bëjnë një bëmë.

“Unë besoj te bashkëlojtarët e mi, e di që do të japin maksimumin dhe ne do të bëjmë një sukses të ri historik. “Kemi cilësi dhe ky është një shans i ri për t’u paraqitur në edicionin më të mirë”, tha Elmas.

Maqedonia dhe Italia luajnë sonte në orën 20.45, në Palermo dhe nëse kombëtarja jonë fiton, më 29 mars do të përballet me më të mirën e Portugalisë – Turqisë, në duel direkt për t’u kualifikuar në Botërorin e Katarit (21 nëntor – 18 dhjetor). . Videollotaria Casinos Austria u uron fat sportiv futbollistëve maqedonas, me shpresë se do të ngrihen në lartësi të papara, për gëzimin e mbarë publikut në Maqedoni.