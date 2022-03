Përfaqësuesja e Maqedonisë në futboll, ndali kampionin e Italisë me një goditje fantastike në kohën shtesë për të përgatitur edhe një befasi të madhe në futbollin ndërkombëtarë, shkruan Alsat.

Aleksandar Trajkovski shënoi golin e vetëm në kohën shtesë të përballjes së zhvilluar në Palermo, për të konfirmuar se kjo gjeneratë është e lindur për gjëra të mëdha.

Një goditje precise që të trasojë rugën e finales së plej offit ku do të përballen me Portugalinë, e cila mundi Turqinë me 3-1.