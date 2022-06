Për shkak të kthimit të TVSH-së nga 10 në 18 për qind dhe ndryshimit të akcizës benzina dhe dizeli pritet të shtrenjtohen nga 9 deri në 10 denarë.

Kjo u konfirmua edhe nga Komisioni Rregullator për Energjetik

“Duke pasur parasysh se sonte në mesnatë skadon kohëzgjatja e uljes së akcizës dhe tatimit mbi vlerën e shtuar për derivatet përkatëse të naftës, Komisioni Rregullativ për Energji ka miratuar vendim me të cilin rriten çmimet me pakicë të derivative të naftës me një mesatare prej 7.96%, nga mesnata”, thuhet në njoftimin e KRRE-së.

Këto janë çmimet e reja:

Benzin EUROSUPER BS – 95 104.00 (dena/litër)

Benzin EUROSUPER BS – 98 106,50 (dena/litër)

Dizel EURODIESEL BS (DE V) 95.00 (denarë / litër)

Vaj për djegie (EL-1) 93.00 (den/litër)