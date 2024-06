Lajme

Mickoski: Dorëzuam propozim për ndryshime në Ligjin për energjetikë me të cilin nuk do të rritet çmimi i energjisë elektrike

Ditëve të kaluara një temë zgjoi pasione në opinion dhe me të drejtë ishte çmimi i energjisë elektrike, i cili praktikisht do të rregullohet nga Komisioni Rregullativ për Energjetikë të Maqedonisë në javët në vijim dhe i cili do të jetë i aplikueshëm, d.m.th. e vlefshme nga 1 korriku...