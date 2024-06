Për Bullgarinë kemi thënë se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese sipas diktatit bullgar. Ne e kemi thënë qartë në programin tonë se cilat janë qëndrimet tona. Qëndrimi ynë është që Bullgaria të përmbushë obligimet e saj ndaj Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe t’i zbatojë aktgjykimet, dhe qëndrimi ynë është se duhet të kemi garanci se nuk do të ketë më veto, tha Aleksandar Nikoloski, nënkryetar i VMRO-DPMNE dhe Propozim për Ministër të Transporteve si ftuar në Televizionit Kanal 5.

Sipas Nikollovskit, garancia më e mirë se nuk do të ketë veto në të ardhmen është se nëse do të ndërmerret ndonjë hap drejt Bullgarisë, ai do të jetë efektiv pas përfundimit të negociatave, e jo i lidhur me fillimin e negociatave.

Nikoloski foli edhe për kornizën e negociatave me BE-në.

Sa i përket kornizës së negociatave, është thënë se askush nga ne nuk kërkon ndryshim të kornizës së negociatave, ajo që kërkojmë është së pari, që Bullgaria të respektojë detyrimet e saj dhe së dyti, se ne nuk do të bëjmë ndryshime kushtetuese nën diktat bullgar. Nikolloski.

Nikolloski tha se nëse BE-ja dëshiron që Maqedonia të fillojë negociatat, e njëjta gjë mund të realizohet.

Nëse BE-ja beson se Maqedonia duhet të negociojë dhe të bëhet anëtare, ka shumë mekanizma me të cilët mund ta detyrojë Bullgarinë të tërheqë veton, nëse beson se nuk duhet të negociojmë atëherë nuk do të negociojmë dhe do ta zhvillojmë vendin në mënyrë të pavarur, tha. Nikolloski.