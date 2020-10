Një tjetër e arritur e partisë shqiptare në pushtet që ka të bëjë me buxhetin dhe rebalansin ndërsa në të njëjtën kohë kjo është hera e parë që ndodhë dhe që ka të bëjë me elaborimin e saj edhe në gjuhën shqipe informon TetovaSot.

Në Kuvend prej sot fillon debati për ribalancin e Buxhetit për vitin 2020 që është i dyti për këtë vit, për ballafaqim me pasojat e krizës së koronës, ndërsa qëllimi është realizimi i masave nga pakoja e katërt. Propozim-ribalanci i Buxhetit është sot në rend dite të Komisionit amë për financim dhe buxhet, ndërsa sipas rregullores zgjat 10 ditë. Nga OBRM-PDUKM-ja opozitare paralajmëruan 170 amendamente.

Të ardhurat me ribalancin e ri janë më të ulëta për 0.2 për qind krahasuar me ribalancin e parë, shpenzimet janë më të larta për 4.2 për qind dhe deficiti është rritur me 22.6 për qind krahasuar me ribalancin e parë dhe nevojitet për të financuar masat.TS