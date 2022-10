Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Bllagoj Boçvarski në “Click Plus” në TV21 paralajmëroi aplikacion të ri për “smartfonë”, përmes të cilit qytetarët do të mund të kontrollojnë gjendjen teknike dhe posedimin e dokumentacionit për automjetet të cilat kryejnë transport publik, përcjell TV21. Boçvarski tha se i njëjti pritet të promovohet javëve në vijim.

“Tashmë kemi një procedurë ku është duke u zhvilluar një aplikacion i ri përmes të cilit duam të jemi plotësisht transparent dhe të hapim të gjithë sistemin”, tha Boçvarski.

Boçvarski shton se qytetarët do të mund ta kontrollojnë informacionet duke u kyçur në aplikacion ku do të jepen numrat e targave të automjetit, me çka do të paraqiten të gjitha informacionet.

“Që të mund që çdo qytetar kur udhëton me këtë lloj transporti, të kontrollojë nëse ai autobus ka licenca të vlefshme dhe ekstrakte nga licencat që janë lëshuar këtu në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve”, deklaroi Boçvarski.