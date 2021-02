Mbrëmë, zyrtarë policorë kanë privuar nga liria L.A. 31 vjeçar nga Haraçina, për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale “prodhim dhe lëshim në qarkullim të substancave narkotike”, dhe armëmbajtjes pa leje.

“Pas informatave të marra paraprake, gjatë ditës së djeshme është kryer bastisje në dy lokacione në fshatin Haraçinë, me ç’rast nga L.A. janë gjetur dhe konfiskuar 2 qese najloni me 1.5 kilogram heroin, një qese me hashash, disa paketime me heroinë.

L.A. është arrestuar dhe dërguar në stacionin policorë për procedurë të mëtejme.