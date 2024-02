Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, dy herë më shumë votues nga Njësia Zgjedhore 3 do të votonin për kandidatët e VMRO-DPMNE-së para atyre të LSDM-së. Këtë e tregon anketa e IPIS-it, e cila u prezantua në emisionin e sonte “Objektivi” në MRT 1.

Në pyetjen “Për cilën parti do të votoni në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, 32,8% e të anketuarve janë përgjigjur – VMRO-DPMNE, ndërsa 14,8% kanë zgjedhur LSDM-në”. 3.9% ose 3.5% e të anketuarve janë përgjigjur se do të votojnë për Të Majtën, gjegjësisht ZNAM. Është një përqindje e madhe e qytetarëve që janë përgjigjur se nuk do të votojnë për asnjë parti (16.2%), ndërsa 21% kanë refuzuar të thonë se për kë do të votojnë.

Të pyetur se kush mendojnë se do të fitojë këto zgjedhje:

Anketa në njësinë zgjedhore 3, e cila mbulon një pjesë të Maqedonisë lindore, është bërë edhe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Aty 15.5 nga të anketuarit janë përgjigjur se fillimisht janë në pritje të emrave të kandidatëve që do të ofrohen.