Kontrabandistët e drogës në BE janë bërë kaq “shumë kreativ” sa portet detare të bllokut duhet të bashkojnë forcat për të luftuar taktikat e tyre gjithnjë në ndryshim, tha për AFP ministrja e Brendshme belge, Annelies Verlinden.

Kjo ide do të promovohet të mërkurën kur Verlinden, së bashku me Komisionin Evropian, takohen me përfaqësues të lartë nga rreth 20 porte të BE-së, zyrtarë të Europolit, ministra të tjerë të brendshëm dhe drejtues të transportit detar për të nisur Aleancën Evropiane të Porteve.

Inaugurimi do të bëhet në Antwerp, qyteti port belg që është porta kryesore e trafikut të kokainës në Evropë.

Pavarësisht kontrolleve të shtuara, konfiskimet e kokainës në portin e madh të Antwerp çdo vit thyen rekorde. Vitin e kaluar aty u kapën 116 ton drogë. Dhe Antwerp shpesh tronditet nga dhuna e lidhur me bandat që luftojnë për kontrabandën jashtëzakonisht fitimprurëse.

Trafikantët “janë gjithmonë shumë krijues dhe kjo është sfida jonë, ata nuk u kushtojnë vëmendje ligjeve për kohën e punës, të drejtën e privatësisë, kufijtë”, tha Verlinden.

“Kështu që ne duhet të bashkëpunojmë për të qenë efektiv”, tha ajo. “Ne duhet të krijojmë këtë rrjet për të luftuar krimin e organizuar”.

Aleanca portuale synon të godasë si kontrabandën ashtu edhe depërtimin në portet e rrjeteve kriminale. Nevojitet blerja e sektorit privat sepse hapat që do të ndërmerren mund të ndikojnë në tregtinë ligjore, kështu që duhet të gjendet një “ekuilibër” i mirë, tha ministrja belge.