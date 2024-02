Një ditë para fillimit të afatit për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidatët presidencialë dhe për deputetë, në një periudhë prej një ore partitë më të mëdha politike shpallën kandidatët e tyre për president, të cilët duhet të marrin mbështetje në kuvendet e partive në fillim të marsit.

Presidenti aktual Stevo Pendarovski për mandatin e dytë mori përkrahje nga drejtuesit e lartë të LSDM-së në pushtet, ndërsa kandidati i vetëm i regjistruar në njoftimin publik të VMRO-DPMNE-së është profesoresha dhe deputetja Gordana Siljanovska Davkova. Pendarovski dhe Siljanovska Davkova ishin kundërshtarë edhe në zgjedhjet e fundit presidenciale raundi i parë më 21 prill, raundi i dytë më 5 maj në vitin 2019, kur kreu aktual i shtetit fitoi në raundin e dytë.

Dje nga LSDM-ja informoi se në një mbledhje udhëheqëse është vendosur që Stevo Pendarovski të përkrahet si kandidat për kryetar të shtetit. Ky vendim do t’u prezantohet anëtarëve të Bordit Ekzekutiv dhe Qendror të partisë këto ditë. Tashmë janë planifikuar takime me partnerët e koalicionit për ditët në vijim, ndërsa konventa zyrtare promovuese do të mbahet më 3 mars.

Pendarovski është kandidati fitues, me kapacitetin më të madh të koalicionit, i cili së bashku me LSDM-në dhe partitë nga blloku progresiv, demokratik fuqimisht ndan një vizion për të ardhmen evropiane të shtetit. Në mandatin aktual, ai e riktheu integruesin dhe kredibilitetin e institucionit të Presidentit dhe tregoi se çfarë do të thotë të jesh president për të gjithë qytetarët, thotë LSDM.

Presidenti aktual Stevo Pendarovski për mandatin e dytë mori përkrahje nga drejtuesit e lartë të LSDM-së në pushtet, ndërsa kandidati i vetëm i regjistruar në njoftimin publik të VMRO-DPMNE-së është profesoresha dhe deputetja Gordana Siljanovska Davkova. Pendarovski dhe Siljanovska Davkova ishin kundërshtarë edhe në zgjedhjet e fundit presidenciale (raundi i parë më 21 prill, raundi i dytë më 5 maj) në vitin 2019, kur kreu aktual i shtetit fitoi në raundin e dytë.

Dje nga LSDM-ja informoi se në një mbledhje udhëheqëse është vendosur që Stevo Pendarovski të përkrahet si kandidat për kryetar të shtetit. Ky vendim do t’u prezantohet anëtarëve të Bordit Ekzekutiv dhe Qendror të partisë këto ditë. Tashmë janë planifikuar takime me partnerët e koalicionit për ditët në vijim, ndërsa konventa zyrtare promovuese do të mbahet më 3 mars.

Pendarovski është kandidati fitues, me kapacitetin më të madh të koalicionit, i cili së bashku me LSDM-në dhe partitë nga blloku progresiv, demokratik fuqimisht ndan një vizion për të ardhmen evropiane të shtetit. Në mandatin aktual, ai e riktheu integruesin dhe kredibilitetin e institucionit të Presidentit dhe tregoi se çfarë do të thotë të jesh president për të gjithë qytetarët, thotë LSDM.

Publiku ende po hamendje për kandidatin e BDI-së, ndonëse mediat raportojnë se kandidat për kryetar të partisë mund të jetë shefi aktual i diplomacisë, Bujar Osmani. BDI bëri të ditur se Ali Ahmeti sot do të bëjë të ditur lajme të rëndësishme. Mbrëmë vonë, Ahmeti kishte caktuar një konferencë për media në ora 13 në selinë e partisë në Mala Reçicë.

Bordi qendror i GROM-it mbrëmë i dha përkrahje kryetarit të partisë, Stevço Jakimovski.

Më herët, Bashkimi Evropian për Ndryshim bëri të ditur se kandidati i tyre do të jetë Arben Taravari, kryetar i njërit krah të Aleancës për Shqiptarët.

Profesoresha Biljana Vankovska është kandidate për kryetare të së Majtës, ndërsa nënshkrimet do t’i mbledh Velo Markovski, i cili ka shpallur fillimisht kandidaturën e tij disa muaj më parë. Partia ZNAM e kryetarit të komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski sot pritet të shpallë kandidaturën për president.