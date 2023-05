Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikoloski, në emisionin “Vetëm intervistë” në televizionin Kanal5 tha se për 60 muaj qeveria e SDS-së dhe BDI-së do të paguajë mbi 175 milionë euro vetëm për punëtorët që do të jenë në kamp, ​​duke shtuar se për çdo kontratë tjetër kjo. artikulli nuk është më shumë se 10 milionë euro.

Pjesa 2, shpenzimet kapitale dhe direkte qeveria do të paguajë 2 milionë e 900 mijë euro në muaj, ose për 60 muaj 175 milionë e 200 mijë euro për punëtorët që do të kampojnë për çdo kontratë tjetër, kjo nuk është më shumë se 10 milionë euro. Faqe 129 pjesa 1, pagesa fillestare prej 117 milionë euro për ngritjen e zyrave dhe impianteve dhe administrativisht tashmë është paguar dhe konfirmuar nga Kovaçevski dhe Boçvarski. Tashmë janë paguar 117 milionë euro, por ende nuk janë vendosur 117 kokrra rërë, e lëre më të punohet, tha Nikoloski.

Nikoloski e krahasoi marrëveshjen mes Qeverisë së SDS-së dhe BDI-së dhe Bechtel-it e Enka-s me marrëveshjet tjera të nënshkruara nga ana e tyre si Qeveri dhe kryetarët e komunave, duke theksuar se për gërmimin e asfaltit ekzistues sipas kësaj marrëveshjeje do të paguajnë 7,43 euro për metër kub. për marrëveshjen ndërmjet Granitit dhe NP për rrugët shtetërore është 2.33 euro për metër kub, ose siç tha ai është edhe 150 për qind çmim më i lartë.

Për më tepër, në faqen 130, pjesa 4, thuhet për gërmim të asfaltit ekzistues 330 denarë. Unë do të krahasoj me kontratat që ka nënshkruar kjo qeveri apo kryebashkiakë të kësaj qeverie, që të mos thonë se po krahasoni me kryetarët e tjerë të qeverive të tjera. Marrëveshja ndërmjet Granit dhe JP për rrugët shtetërore për Bllacën e vlerëson të njëjtin artikull për 2.33 euro, që do të thotë 2.33 kundrejt 7.43 euro për metër kub, dhe janë dhjetëra milionë metër kub. Më tej në faqen 103 pjesa 5, ku thuhet se çdo material që do të përdoret, i cili është në raport me shtresat e tokës, kushton 552 denarë për metër kub granit për Tetovën, Xhepishte ka ngarkuar 240 denarë. Nga 240 deri në 552 denarë është 150 për qind më i lartë. Kjo dëshmon se çmimet janë shumë të larta. Nuk e di nëse një pjesë e këtyre parave do të shkojnë për korrupsion apo jo. Por e di që çmimet janë shumë të larta, thotë Nikoloski.

Për mbushjen e autostradave me tampon të agregatit të gurit, Nikoloski tha se sipas marrëveshjes së Qeverisë me Bechtel dhe Enka do të paguhen 1475 denarë, ndërsa në krahasim me mbushjen e Momin Potokut Shilegov ka paguar 900 denarë për metër kub.

Mbushja e buferit të agregatit të gurit i cili është i njëjtë kudo, këtu është 1475 denarë, dhe ju e dini sa është çmimi i blerjes kudo është 350 deri në 400 denarë. Në Momin Potok me një kontratë krejtësisht skandaloze që Petre Shilegov e ka bërë me një pjesëmarrës, 900 denarë për metër kub. Edhe Petre Shilegov është përmbajtur nga 900 denarë dhe këta do të paguajnë 1475 denarë, sqaroi Nikoloski.

Nikoloski tha se një ton asfalt sipas kontratës është 7.442 denarë, ndërsa asfalti i vendosur kudo në Shkup nga Shilegov është 4.333 denarë dhe se sipas marrëveshjes me Bechtel-in dhe Enka-n, qeveria do të paguaj asfaltin e klasës së lartë prej 10.550 denarë për kub. metër, ndërsa Shilegov ka paguar 5458 denarë, ose siç ka thënë, dyfish më shtrenjtë.

Dhe dy artikuj të tjerë. I pari për asfalt, për ton është 7442 denarë, kudo asfalt i instaluar në Shkup nga Petre Shilegov është 4333 denarë, dhe kategoria e fundit e asfaltit është 10.550 denarë, kjo është në faqen 136 seksioni 17a, dhe për shembull për të njëjtin Momin. Potok ku ajo që ka pasur një ofertues është 5458 denarë. Pra, kini kujdes, 10,550 kundrejt 5,458 do të jenë saktësisht dy herë më të shtrenjta për këtë autostradë.

Nikoloski theksoi se nëse shikohen pjesët për ndërtimin e autostradës, vetëm Strazha është specifike, është jashtëzakonisht e favorshme për ndërtimin e autostradës.

Këtu shikojmë seksionet, Gostivar – Tetovë është e rrafshët, ajo ekzistuese duhet të zgjerohet edhe për një korsi. Arma Manastir-Prilep duhet të zgjerohet edhe për dy korsi të tjera. Strazha është specifike, është fakt, edhe nga Mesheishta Qafasan, pjesa më e madhe është nëpër fusha, pjesa e fundit është vetëm në mal. Pra, terreni që shohim me përjashtim të Strazhës është jashtëzakonisht i favorshëm për autostrada dhe për këtë arsye këto shuma janë të frikshme kur i lexoni, tha Nikoloski.

I pyetur nëse mendon se qeveria ka negociuar keq me Bechtelin dhe Enkën, Nikoloski tha:

Absolutisht. Mendoj se kanë ardhur nga Bechtel dhe Enka, i kanë dhënë kontratën, vazhdo dhe këta nga qeveria e kanë nënshkruar pa e lexuar.

Për FIDIC, Nikoloski tha se kjo kontratë nuk është nënshkruar sipas FIDIC, gjegjësisht FIDIC përdoret vetëm në disa pjesë, e në të tjera jo.

Nikoloski i ka bërë thirrje Artan Grubit që ta shpallë marrëveshjen publikisht dhe menjëherë pas kësaj të ulen në duel.

Unë shoh që pas kësaj marrëveshje qëndron më së shumti Artan Grubi. Le të bëjë një ofertë, le ta shpallë marrëveshjen publikisht dhe të urdhërojë që unë dhe ai të ulemi në një duel për marrëveshjen dhe opinioni t’i shohë argumentet tona, i tha Nikoloski Grubit.