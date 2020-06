Maqedoni

Të infektuarit në Klinikën Infektive – Shkup: Coronavirusi ekziston

Ekipi i televizionit “Klan Maqedoni” vizituan Klinikën për Sëmundje Infektive dhe zhvilluan disa intervista si me personelin mjekësor dhe me disa pacientë të infektuar me coronavirus. Para hyrjes brenda, sipas pamjeve, mund të vërehet se ka një protokoll të rreptë të veshjes, dy...