Studiuesit kanë identifikuar origjinën e një urne unike me kapak, pjesë e Galloway Hoard e zbuluar në Skoci në vitin 2014. Urna, e mbështjellë me tekstile të lashta dhe që daton mbi 1000 vjet më parë, është me origjinë nga Azia Perëndimore, në Iranin e sotëm qendror. Ky zbulim u konfirmua pasi pastrimi me lazer dhe analiza shkencore zbuluan dekorimet e detajuara të anijes, duke përfshirë kurorat, altarët e zjarrit, leopardët dhe tigrat – imazhe të lidhura me Zoroastrianizmin, fenë e mëparshme shtetërore të Perandorisë Sasaniane.

Dr. Martin Goldberg i Muzeut Kombëtar të Skocisë theksoi se ndërsa skanimet fillestare me rreze X la të kuptohet për origjinën aziatike të urnës, konservimi dhe analiza tani e kanë konfirmuar atë. Ky zbulim nënvizon natyrën e larmishme të Galloway Hoard, i cili përfshin gjithashtu argjendin e epokës së vikingëve nga Anglia e hershme mesjetare.

Dr. Jane Kershaw nga Universiteti i Oksfordit shtoi se analizat elementare dhe izotopike të enës dhe zbukurimet e saj niello treguan një përbërje tipike të argjendit sasanian, të dallueshme nga argjendi europian i asaj periudhe. Izotopet e plumbit përputheshin me xeherorin nga Irani, veçanërisht me minierën Nakhlak, duke përcaktuar më tej origjinën e anijes.

Urna, së bashku me sende të tjera nga Galloway Hoard, do të shfaqet në ekspozitën e ardhshme të Muzeut Britanik “Rrugët e Mëndafshit” në Londër. Kjo shënon herën e parë që anija, një udhëtar në distanca të gjata nga Rrugët e Mëndafshit, do të ekspozohet për publikun. Objekte shtesë nga depoja do të ekspozohen gjithashtu në Muzeun Kombëtar të Skocisë në Edinburg dhe në Galeritë Kirkcudbright. Dr. Sue Brunning nga Muzeu Britanik vuri në dukje se përfshirja e urnës, mëndafshi më i hershëm i regjistruar në Skoci, nxjerr në pah rëndësinë e saj historike dhe lidhjet globale përmes rrjeteve të lashta tregtare.