Keni qenë ndonjëherë pjesë e ndonjë grupi bezdisës në Whatsapp? Dëshironi të dilni, por ju pengon njoftimi që do të shkojë tek kushdo “X left the chat”? Me ndryshimet e reja, kush nuk dëshiron të jetë pjesë e një grupi, mund të dalë pa asnjë problem. Të vetmit që do t`i shkojë njoftimi për largimin, do të jetë administratori i grupit.

Kurse ndryshimet e tjera që do të bëjë aplikacioni lidhen me privatësinë. Qëllimi është që bisedat online të jenë po aq të sigurta dhe private sa ato ballë për ballë.

Kështu do mund të shikosh kush po kërkon për të parë statusin tënd dhe të zgjedhësh ti kë do lejosh që ta shikojë ose jo.