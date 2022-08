Nëse shkoni shpesh në Instagram dhe Pinterest dhe merrni frymëzim për pamjet tuaja të bukurisë, atëherë me siguri e keni vënë re se së fundmi shumë personazhe të famshëm shfaqen me të njëjtin model flokësh. Flokët e lëshuara nuk janë aspak si kaçurrelat e stilizuara, ato bëhen zakonisht me një shtypje dhe rezultati është shumë më i freskët dhe i freskët.

Funksionon si në paraqitjet ‘casual’ ashtu edhe në ato më formale, si dasma apo pagëzime, të cilat në këtë kohë kanë të drejtën e tyre. Sigurisht, si çdo model flokësh “i thjeshtë”, edhe ky kërkon pak kohë për tu krijuar. Për ta arritur këtë, përpiquni t’i mbani rrënjët e flokëve drejt, valëzimi duke filluar nga niveli i syve dhe poshtë dhe duke e lënë fundin e çdo tufe jashtë presës. Gjithashtu, është e rëndësishme të mos i mbështillni fort flokët, në mënyrë që dallga që do të krijohet të jetë e relaksuar. Pasi flokët tuaj të jenë ftohur, kaloni gishtat përmes tyre për të zbutur më tej çdo valë të fortë.

Shikoni më poshtë se si personazhe të famshëm e kanë adoptuar këtë trend dhe frymëzohuni!/abcnews.al