VMRO-DPMNE reagoi ndaj njoftimit të Komisionit Rregullator të Energjetikës se çmimi i energjisë elektrike do të rritet. VMRO beson se LSDM manipuloi qytetarët me këtë rritje që u paralajmërua edhe para zgjedhjeve. Sipas tyre, paratë nga energjia elektrike e rritur do të shkojnë në ELEM dhe MEPSO.