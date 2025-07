Parlamenti Evropian do të votojë sot, si pjesë e seancës së kësaj jave në Strasburg, për miratimin e Raportit të eurodeputetit austriak Thomas Weitz mbi vendin për vitet 2023 dhe 2024.

Gjithsej 28 amendamente janë paraqitur në draftin e tekstit të raportit, përfshirë tre si propozim të përbashkët nga eurodeputetët Andrzej Halicki në emër të Partisë Popullore Evropiane (PPE), Kathleen Van Brempt në emër të Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve (SD) dhe Dan Barna në emër të grupit liberal “Renew Europe” (RE), të cilët kërkojnë fshirjen e formulimit “gjuha dhe identiteti maqedonas” nga dokumenti.

Votimi i sotëm vjen pas debatit parlamentar të mbrëmshëm mbi Raportin, në të cilin Weitz, i cili është raportuesi i Parlamentit Evropian për vendin, tha se dokumenti jep një pamje të plotë të vendit dhe mirëpret disa arritje, por gjithashtu bën thirrje për reforma, dhe flet për gjuhën e urrejtjes, krimet e urrejtjes, nevojën për sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe jo vetëm për miratimin e ligjeve, por edhe për rezultatet që do të ndihen nga qytetarët.

Weitz theksoi se 20 vjet më parë vendi ishte lider në procesin e pranimit në BE, të cilin e filloi së bashku me Slloveninë.

Ku është Sllovenia sot dhe çfarë i ndodhi Maqedonisë? Epo, kishte disa pengesa në rrugë. Pengesa që lidhen me historinë, pengesa që lidhen me luftërat e shekullit të kaluar, pengesa me mënyrën e ndërtimit të marrëdhënieve të mira dypalëshe me fqinjët. Por marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë duhet të ndërtohen gjithmonë nga të dyja palët, kjo është shumë e qartë, shtoi Weitz.

Ai theksoi se megjithëse vendi ka qenë në rrugën e anëtarësimit evropian për 20 vjet dhe ka zbatuar një pjesë të konsiderueshme të legjislacionit evropian, ende nuk ka filluar zyrtarisht negociatat për anëtarësim në BE, megjithëse duhet ta kishte bërë.

Duke iu drejtuar debatit, Komisionerja e BE-së për Zgjerimin, Marta Koss, theksoi se anëtarësimi në BE është një nxitës kyç për zbatimin e reformave më të rëndësishme, prandaj është e rëndësishme që vendi të vazhdojë të përparojë në procesin e anëtarësimit, kryesisht duke zbatuar ndryshimet kushtetuese.

Qeveria në Shkup ka një mundësi dhe përgjegjësi historike për të ndërmarrë një hap vendimtar drejt BE-së dhe për të përdorur vrullin e zgjerimit që ekziston qartë. Ne vazhdojmë ta mbështesim Maqedoninë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, theksoi Kos.

Ajo theksoi se me këtë Raport BE jep një mesazh të qartë mbështetjeje për rrugën evropiane të vendit, por gjithashtu përcakton kushtet që janë të nevojshme që ajo të ecë përpara.

Unë mbështetem në mbështetjen e kësaj Dhome për të mbetur e angazhuar. Maqedonia i përket Bashkimit Evropian, shtoi Kos.

Gjatë debatit, shumica e eurodeputetëve shprehën mbështetje për aspiratat evropiane të vendit dhe për anëtarësimin e tij në BE, duke vlerësuar se vendi ka treguar angazhim të vërtetë ndaj përpjekjeve për anëtarësim, ka zbatuar reforma të rëndësishme dhe është afruar më shumë me BE-në.

Ata thanë se zgjerimi duhet të mbetet një proces i bazuar në meritë dhe se progresi në anëtarësimin në BE duhet të varet nga përmbushja e kritereve të Kopenhagenit, dhe se kjo nuk duhet të minohet nga mosmarrëveshjet historike dhe çështjet dypalëshe.