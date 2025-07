Nga këtu, nga Kumanova, dua të shpall disa lajme të mira për të gjithë vendin. “Dje, në një seancë qeveritare, u zyrtarizua një memorandum bashkëpunimi me kompaninë Kazanxhi Grup, e cila është një gjigant botëror në energji dhe është e interesuar për investime prej 1 miliard dollarësh”, njoftoi Hristijan Mickoski, Kryetar VMRO-DPMNE-së dhe Kryeministër në një forum në Kumanovë me temën “Nga stabiliteti energjetik në një ekonomi të fortë!”.

Mickoski informoi se kësaj i paraprinë takime të shumta me “Kazanxhi Holding”, e cila me kompanitë e saj energjetike operon nën markën AKSA. Kjo është më shumë se 25 vjet përvojë.

AKSA Energy është një kompani kryesore turke në sektorin e energjisë dhe një investitor kyç global në energjinë e qëndrueshme. Kompania ka një kapacitet të instaluar prej mbi 3,500 MW në 8 vende. Ata operojnë në 22 vende në katër kontinente. “Me ta, kemi një plan për ndërtimin e një rrjeti sekondar të tubacioneve të gazit, një rrjeti uji të nxehtë dhe centraleve të bashkëprodhimit me kapacitet të instaluar prej 500 MW që prodhojnë 4.1 TWh energji elektrike dhe 720 GWh energji ngrohëse çdo vit. E gjithë kjo është një sipërmarrje e dimensionuar për një investim prej mbi një miliard eurosh”, shpjegoi Mickoski.

Sipas tij, ndërtimi i termocentraleve me gaz të bashkëgjeneruar është e vetmja zgjidhje e përhershme për ajrin e ndotur.

Çdo gjë tjetër do të thoshte fshehje e problemit. Me këtë, ne tregojmë se mendojmë dhe punojmë për të ardhmen e vendit tonë”, theksoi Mickoski.

Ai gjithashtu iu referua fakteve se, përveç kësaj, është bërë një investim prej 450 milionë eurosh për parkun eolik që do të ndërtohet së shpejti midis tre komunave, Karbincit, Shtipit dhe Radovishit.

Nuk ka ligje të veçanta, asnjë blerje të garantuar me një çmim të garantuar për 20-30 vjet, por një investitor që do të investojë 450 milionë euro, dhe shteti do të marrë 100 milionë euro më shumë të ardhura në PBB, të cilat duhet të sjellin 20 përqind të prodhimit të përgjithshëm të energjisë elektrike që do ta bëjë vendin të balancuar energjikisht”, përfundoi Mickoski.