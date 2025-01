“Ndërkohë që strukturat e larta në LSDM-së dhe njerëzit e afërt me to po shtonin pasurinë e tyre, njerëzit po varfëroheshin. Përmes tenderëve të dyshimtë, elita e LSDM-së u pasurua, ndërsa qytetarët e thjeshtë luftuan për të përballuar jetesën”, thuhet në komunikatën e VMRO-DPMNE-së.

“Gjatë qeverisjes së tyre shtatëvjeçare, LSDM i uli qytetarët maqedonas në nivel lypësarësh.Mbi gjysmë milioni qytetarë e kanë kaluar ditën me nga 150 denarë. Sipas të dhënave zyrtare, inflacioni dhe kostoja e jetesës ishin dyshifrore disa vite më parë dhe do të mbyllen në 9.5% në vitin 2023. Viti zgjedhor 2024 dhe OBRM-PDUKM në pushtet për gjashtë muaj, inflacioni ra në 3.5% dhe viti përfundoi me rritje ekonomike prej 2.3%. Gjithashtu, kur LSDM flet për koston e jetesës, i kujtojmë se cilat ishin shifrat gjatë qeverisjes së tyre shtatëvjeçare. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, Indeksi i Çmimeve të Konsumit në vitin 2023, krahasuar me vitin 2022, shënoi rritje prej 9,4%, ndërsa indeksi i çmimeve ishte 7,0%. LSDM të janë edhe ata që rritën TVSH-në për produktet ushqimore”, thonë nga VMRO-DPMNE.

Ata shtojnë se tashmë Qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE e stabilizoi ekonominë vitin e kaluar dhe pas një stabilizimi të tillë pritet rigjallërimi i saj këtë vit.