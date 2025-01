Reshje të dendura bore në të gjithë vendin. Mbulesë dëbore prej 20 centimetrash është formuar në Maqedoninë jugperëndimore. Për shkak të temperaturave të ulëta dhe erërave të forta veriore, pritet të ketë ngrica. Në pjesën perëndimore dhe veriore të vendit është dhënë alarm portokalli për reshje të dendura bore, ndërsa në juglindje alarmi i verdhë për reshje bore me erëra të forta.

Nga Ndërmarrja Publike “Rrugët e Maqedonisë” thonë se gjatë gjithë ditës po pastrojnë borën me të gjitha mjetet teknike dhe njerëzore dhe se të gjitha akset rrugore janë të kalueshme. Komunikacioni zhvillohet në kushte dimërore në rrugë të lagështa me skllotë në rrugë. Nesër do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe i ftohtë me reshje të kohëpaskohshme të dobëta deri në mesatare bore, ndërsa kushtet për reshje të dobëta bore do të vazhdojnë edhe të martën. Temperaturat e mëngjesit dhe të ditës do të jenë nën zero.